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7 июня 2017, 10:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Вышедший в РФПЛ «СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб и расстался с 12 игроками

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский определился со своими помощниками, команду покинули 12 игроков, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург».

Поддубский с 1 мая исполнял обязанности главного тренера команды, а 24 мая был утвержден в качестве главного тренера. В тренерский штаб специалиста вошли Александр Ушахин (старший тренер), Алексей Коробченко (тренер), Юрий Шпирюк (тренер) и Владимир Кравцов (тренер вратарей). Сообщается, что все специалисты уже приступили к работе.

Также в связи с истечением срока действия контрактов, руководством клуба и футболистами принято обоюдное решение не возобновлять рабочие отношения со следующими двенадцатью игроками: Максимом Астафьевым (вернулся в саранскую «Мордовию» после аренды), Эдуардом Булией, Александром Верулидзе, Андреем Ивановым, Андреем Киреевым, Антоном Купчиным, Томасом Микуцкисом, Давидом Озмановым, Василием Плётиным, Артуром Рыловым, Павлом Карасевым и Игорем Удалым.

СКА-Хабаровск
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