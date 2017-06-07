Вышедший в РФПЛ «СКА-Хабаровск» сформировал тренерский штаб и расстался с 12 игроками
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский определился со своими помощниками, команду покинули 12 игроков, сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.
«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург».
Поддубский с 1 мая исполнял обязанности главного тренера команды, а 24 мая был утвержден в качестве главного тренера. В тренерский штаб специалиста вошли Александр Ушахин (старший тренер), Алексей Коробченко (тренер), Юрий Шпирюк (тренер) и Владимир Кравцов (тренер вратарей). Сообщается, что все специалисты уже приступили к работе.
Также в связи с истечением срока действия контрактов, руководством клуба и футболистами принято обоюдное решение не возобновлять рабочие отношения со следующими двенадцатью игроками: Максимом Астафьевым (вернулся в саранскую «Мордовию» после аренды), Эдуардом Булией, Александром Верулидзе, Андреем Ивановым, Андреем Киреевым, Антоном Купчиным, Томасом Микуцкисом, Давидом Озмановым, Василием Плётиным, Артуром Рыловым, Павлом Карасевым и Игорем Удалым.
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