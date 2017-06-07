«Зенит» рассматривает вариант возвращения Сутормина в команду

Прошедший сезон Сутормин, который является воспитанником Академии «Зенита», провёл в астраханском «Волгаре». Игрок стал одним из лидеров команды. В 38 матчах чемпионата он забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.

«Возможный трансфер футболиста вписывается в заявленную политику клуба по возвращению некоторых своих воспитанников. Конечно, существует риск, что скачок из клуба ФНЛ в состав одного из лидеров РФПЛ будет для футболиста слишком резким развитием карьеры, однако Сутормин провёл очень хороший сезон и вполне может рассматриваться в качестве игрока обоймы серьёзного клуба. Поэтому в “Зените” сейчас всерьёз думают над трансфером», — рассказал «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.