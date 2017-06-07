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«Спартак» ищет усиления под Лигу чемпионов. По информации France football, чемпионы России отправили запрос в «Брюгге» по поводу колумбийца Хосе Искьердо. Сообщается, что помимо красно-белых на 24-летнего вингера претендуют «Милан», «Севилья», «Марсель» и некоторые другие клубы, а бельгийцы хотят выручить с продажи своего игрока 15 млн евро. Знакомимся с потенциальным новичком коллектива Массимо Карреры.

Искьердо родился в городе Перейра и профессиональную карьеру начал в местной команде «Депортиво», за которую выступал до 2013-го. Талант молодого футболиста привлёк внимание куда более известного и титулованного колумбийского клуба «Онсе Кальдас», откуда уже короткий путь в Европу. Всего через год «Онсе Кальдас» продал Хосе в «Брюгге» за 3,8 млн евро. Интересно, что, выступая на родине, ни в какие сборные страны Искьердо не призывался. Но теперь, похоже, всё идёт к его дебюту в национальной команде. Сейчас вингер получил первое приглашение от главного тренера Хосе Пекермана — на товарищеские матчи с Испанией (7 июня) и Камеруном (13 июня).

Три года в Бельгии, безусловно, поспособствовали прогрессу Искьердо. В сезоне-2014/15 он сыграл 32 матча в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал семь голевых передач. Выиграл в составе «Брюгге» первый трофей — Кубок страны. Дошёл до четвертьфинала Лиги Европы, где его команда уступила «Днепру». Однако сам Хосе в том еврокубке баллов за результативность не набирал.

Сезон-2015/16 получился ещё приятнее для колумбийца. Искьердо завоевал с «Брюгге» золотые медали, забив семь голов и отдав восемь голевых передач в 24 матчах. Правда, в Лиге Европы опять похвастаться было нечем. Чёрно-синие не вышли из группы с «Наполи», «Мидтьюлландом» и «Легией», а Хосе впустую провёл пять игр.

Минувший сезон-2016/17 «Брюгге» открыл встречей со «Стандардом» за Суперкубок Бельгии. Этот матч начался для действующих чемпионов хуже не придумаешь: «Стандард» выиграл первый тайм со счётом 1:0, а «Брюгге» вдобавок остался вдесятером. Ситуацию на поле перевернул потенциальный новичок «Спартак». В течение 15 минут второго тайма Искьердо помог соорудить два гола. Сперва Хосе рванул со своей половины поля к воротам соперника, обыграл по пути защитника и поразил ворота ударом в дальний угол практически от линии штрафной, а затем он доставил мяч Руду Вормеру и тот здорово пробил издали.

Главный тренер Мишель Прюдомм едва не всплакнул от неожиданно свалившегося счастья. Впрочем, несмотря на удачный старт, «Брюгге» не удалось защитить титул: гонку за первое место чёрно-синие проиграли «Андерлехту». Искьердо завершил чемпионат в топ-7 лучших бомбардиров: забил 14 голов за 28 матчей, кроме того, стал автором двух голевых передач.

Оценкой выступления колумбийца стала престижная индивидуальная награда — игрока 2016 года в Бельгии. Он опередил нападающего «Андерлехта» Лукаша Теодорчика и того самого одноклубника Вормера. За предыдущие 10 лет обладателем бельгийской «Золотой бутсы» становились бывшие «железнодорожники» Мбарк Буссуфа (дважды) и Милан Йованович, экс-зенитовец Аксель Витсель, Стивен Дефур, Матиас Суарес, Дьёмерси Мбокани, Торган Азар, Деннис Прает и Свен Кумс. Все они достаточно известные в Европе игроки, так что Хосе угодил в достойную компанию.

Искьердо — универсальный игрок группы атаки, но, как правило, исполняет роль левого вингера. Сама фамилия как будто вынуждает правшу привязываться к этому флангу. Козыри колумбийца — быстрота, резкость, скоростной дриблинг. Он может подхватить мяч вдали от чужих ворот и помчаться к ним словно электричка. Невысокого игрока (рост — 171 см) непросто остановить. Низкий центр тяжести и крепкие ноги позволяют ему сохранять устойчивость в самых сложных единоборствах с защитниками.

Самую громкую рекламу Искьердо обещала сделать Лига чемпионов сезона-2016/17. «Брюгге» угодил в не очень-то страшную, на первый взгляд, группу с «Лестером», «Порту» и «Копенгагеном». Тем крепче разочарование колумбийца от евросезона. Чёрно-синие проиграли все шесть матчей, забив лишь два мяча! Один из них как раз в активе Хосе. Во втором тайме гостевой встречи с «Лестером» при счёте 0:2 Искьердо воспользовался свободным пространством и улетел в своём стиле от защитников с центра поля. Голкипер «лис» Рон-Роберт Цилер не ожидал удара в ближний угол.

Это единственное результативное действие колумбийца за 259 минут на групповом этапе Лиги чемпионов. Искьердо принял участие в четырёх матчах. Две остальные игры пропустил из-за повреждений. Кстати, разные мелкие травмы, по причине которых Хосе периодически оставался вне игры, должны смущать при организации трансфера. Возникали проблемы то с пахом, то с приводящей мышцей, то с подколенным сухожилием, то с желудком. Но длительных простоев не было, максимум — месяц.

В этой Лиге чемпионов Искьердо был лидером «Брюгге» по количеству ударов по воротам (3,5 удара в среднем за 90 минут игры при 40% точности) и дриблингу. Статистика по дриблингу вообще поражает: 2,8 попытки обводок в среднем за 90 минут игры, причём все 100% успешные! У Хосе высокая точность передач — 81%. Впрочем, как хороший ассистент он себя в ЛЧ не проявил, в частности, после его пасов партнёры почти никогда не били по воротам (лишь 0,3 ключевых передач).

— Знаю, что большие клубы близки к тому, чтобы подписать меня, — говорил Искьердо по ходу сезона. — Это мотивирует работать ещё больше, чтобы быть готовым к переходу на новый уровень. Всегда буду выкладываться на сто процентов. Что необходимо улучшить? Мне есть чему учиться. Я должен быть ещё более неуступчивым в борьбе, играть ещё быстрее, прибавлять в игре головой и левой ногой. Хочу завоёвывать титул за титулом.

Стоит ли Искьердо 15 млн евро — вопрос дискуссионный. Если взглянуть на список трансферов «Брюгге», то обнаружится, что самая дорогая сделка клуба — продажа колумбийского нападающего Карлоса Бакки в «Севилью» за 10 млн евро в 2013 году. В тройке есть и нынешний игрок «Рубина» Максим Лестьенн, за которого «Аль-Араби» заплатил 7,3 млн евро летом 2014-го. Но если Искьердо поможет «Спартаку» защитить чемпионство и как следует заработать в следующей Лиге чемпионов, то, возможно, новый трансферный рекорд «Брюгге» оправдает себя.