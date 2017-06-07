Главный тренер «СКА-Хабаровска» Поддубский определился с помощниками

Об этом говорится на сайте команды.

В штаб главного тренера Алексея Поддубского вошли Александр Ушахин, который занял должность старшего тренера, Алексей Коробченко и Юрий Шпирюк — оба на должность тренера, а также тренер вратарей Владимир Кравцов.

Контракты со всеми членами тренерского штаба «СКА-Хабаровск» заключены и подписаны, помощники главного тренера «армейцев» в полном составе приступили к работе.