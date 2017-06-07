Главный тренер «СКА-Хабаровска» Поддубский определился с помощниками
«СКА-Хабаровск» объявил о формировании тренерского штаба на сезон-2017/18 российской
Премьер-Лиге.
Об этом говорится на сайте команды.
В штаб главного тренера Алексея Поддубского вошли Александр Ушахин, который занял должность старшего тренера, Алексей Коробченко и Юрий Шпирюк — оба на должность тренера, а также тренер вратарей Владимир Кравцов.
Контракты со всеми членами тренерского штаба «СКА-Хабаровск» заключены и подписаны, помощники главного тренера «армейцев» в полном составе приступили к работе.
«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2016/17 пробился в
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