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7 июня 2017, 10:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Поддубский определился с помощниками

«СКА-Хабаровск» объявил о формировании тренерского штаба на сезон-2017/18 российской Премьер-Лиге.

Об этом говорится на сайте команды.

В штаб главного тренера Алексея Поддубского вошли Александр Ушахин, который занял должность старшего тренера, Алексей Коробченко и Юрий Шпирюк — оба на должность тренера, а также тренер вратарей Владимир Кравцов.

Контракты со всеми членами тренерского штаба «СКА-Хабаровск» заключены и подписаны, помощники главного тренера «армейцев» в полном составе приступили к работе.

«СКА-Хабаровск» по итогам сезона-2016/17 пробился в Премьер-Лигу, выиграв переходные матчи.

СКА-Хабаровск
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