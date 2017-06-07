Лучший игрок сезона в составе «Химок» Казаев перешёл в «Тосно»

Речь идёт о 25-летнем Яне Казаеве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Между нашим клубом и “Тосно”, по итогам минувшего сезона получившим право на выступление в Российской футбольной Премьер-Лиге, достигнуто соглашение о переходе полузащитника в команду из Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Болельщики «Химок» признали Казаева лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17 ФНЛ. На счету хавбека 8 голов в 36 матчах.