Лучший игрок сезона в составе «Химок» Казаев перешёл в «Тосно»
Новичок российской
Премьер-Лиги «Тосно» усилился полузащитником «Химок».
Речь идёт о 25-летнем Яне Казаеве. Об этом сообщает
«Между нашим клубом и “Тосно”, по итогам минувшего сезона получившим право на выступление в Российской футбольной
Болельщики «Химок» признали Казаева лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17 ФНЛ. На счету хавбека 8 голов в 36 матчах.
Ян Казаев ранее уже выступал в составе «Тосно». В сезоне-2013/14 он провёл за
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