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7 июня 2017, 9:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лучший игрок сезона в составе «Химок» Казаев перешёл в «Тосно»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Новичок российской Премьер-Лиги «Тосно» усилился полузащитником «Химок».

Речь идёт о 25-летнем Яне Казаеве. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Между нашим клубом и “Тосно”, по итогам минувшего сезона получившим право на выступление в Российской футбольной Премьер-Лиге, достигнуто соглашение о переходе полузащитника в команду из Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Болельщики «Химок» признали Казаева лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17 ФНЛ. На счету хавбека 8 голов в 36 матчах.

Ян Казаев ранее уже выступал в составе «Тосно». В сезоне-2013/14 он провёл за чёрно-бело-зелёных 17 матчей и забил два мяча.

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