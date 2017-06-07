Новое имя на карте футбола: «Ахмат» вместо «Терека»
Вчерашнее решение о переименовании футбольного клуба из Грозного, о котором писал «Советский спорт» не оставило равнодушным нашего автора.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Раньше иногда коллеги не могли понять, когда из
Теперь таких наложений смыслов не будет. Теперь журналисты — пока есть месяц с небольшим до старта нового чемпионата — будут заранее формулировать шаблоны, чтобы избегать традиционно двусмысленных фраз типа «Ахмат» спас очко.
Итак, что же произошло. И что произойдет в ближайшее время?
КТО, КОГДА И КАК ПЕРЕИМЕНОВЫВАЛ
Решение переименовать футбольный клуб «Терек» в клуб «Ахмат» принял совет клуба. Наверное, не надо пояснять, что имя дано в честь бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова.
Произошло это не вдруг. Почва для переименования готовилась давно. О возможности грядущего переименования заговорили еще минувшей осенью. Зимой тема получила развитие: некие неведомые активисты запустили в соцсетях сбор подписей. Мотвиация была очень забавная: мол, в Чечне уже есть несколько клубов по разным видам спорта под названием «Ахмат». Когда они получили это название, то сразу же стали успешно развиваться.
В Чечне, кстати, имя «Ахмат» встречается все чаще и чаще. Его носит и строящийся небоскреб в центре Грозного, в котором будет больше ста этажей, и бойцовский клуб, получивший известность после детского ММА в телеэфире.
Тему быстро подхватили руководители футбольного «Терека». Президент клуба Магомед Даудов оперативно заявил, что такое обращение обязательно будет рассмотрено.
РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ?
Сомнений в том, что новый сезон клуб начнет с новым именем, нет практически никаких. Сам факт переименований клубов (то в межсезонье, то непосредственно по ходу сезона) — дело обычное. «Спартак» из Владикавказа последовательно становился то «Спартаком-Аланией», то просто «Аланией». Реинкарнаций «Торпедо» уже всех и не упомнить: «Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо-Металлург», ФК «Москва». Было еще «Торпедо-Лужники», но это совсем другой клуб. Последним переименованием было годичной давности превращение «Газовика» в ФК «Оренбург».
ТРОЛЛИ НЕ СПЯТ
Разумеется, уже накануне в интернете эта тема мусировалась на все лады. Одна из самых распространенных шуток в социальных сетях — как будет выглядеть РФПЛ-2022. Состав участников: «Алексей» (СПб), «Леонид» (Мск), «Евгений» (Мск), «Сергей» (Краснодар), «Ахмат» (Грозный), «Муртаза» (Уфа), «Минтимер» (Казань)
Устраивает принятое решение не всех и в Чечне. Крупнейшее сообщество болельщиков «Терека» в соцсетях, насчитывающее десятки тысяч подписчиков, выступило резко против переименования. Впрочем, опыт показывает, что поменять свое мнение болельщики смогут быстро.
Максим Тузин
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