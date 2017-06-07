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7 июня 2017, 7:17 | Футбол: Премьер-лига | AmurMedia.ru

«СКА-Хабаровск» покинули 12 футболистов

Руководство клуба приняло решение не возобновлять с ними контракты.

Хабаровск, 7 июня, AmurMedia.

В составе ФК «СКА-Хабаровск» произошли изменения. В связи с истечением срока действия контрактов, руководством клуба и футболистами принято обоюдное решение не возобновлять рабочие отношения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Клуб распрощался со следующими игроками СКА: Максимом Астафьевым (вернулся в ФК «Мордовия», у которого был арендован); Эдуардом Булией; Александром Верулидзе; Андреем Ивановым; Андреем Киреевым; Антоном Купчиным; Томасом Микуцкисом; Давидом Озмановым; Василием Плётиным; Артуром Рыловым; Павлом Карасёвым и Игорем Удалым.

Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «СКА-Хабаровск» выразили огромную признательность своим игрокам за годы, проведённые в армейском коллективе и след, оставленный ими в истории клуба, и пожелали им успехов в личной жизни и в продолжении их дальнейшей профессиональной карьеры.

С остальными футболистами ведутся переговоры о продлении их профессиональных контрактов.
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