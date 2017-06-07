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7 июня 2017, 7:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Кадыров: ФК «Терек» после переименования в «Ахмат» обязан играть в сто раз лучше

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Грозненский «Терек» после переименования в «Ахмат» обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы, считает почетный президент футбольного клуба и глава Чечни Рамзан Кадыров.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Грозненский Терек после переименования в <span class=error>Ахмат</span> обязан играть в сто раз лучше чем в предыдущие годы считает почетный президент футбольного клуба и глава Чечни <span class=error>Рамзан</span> <span class=error>Кадыров</span>. Увеличить
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Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров во вторник заявил агентству «Р-Спорт», что команда будет переименована в «Ахмат». Такое решение принял совет клуба на основании обращений болельщиков.

«Присвоение команде имени “Ахмат” возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, огромную ответственность. Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи — человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы!» — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

«Долг каждого из нас — создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем все, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени “Ахмат”! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный клуб “Ахмат”, а таковых миллионы!» — добавил глава Чечни.

По словам Кадырова, решение о переименовании «основано на обращениях многих тысяч болельщиков».

«Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба», — отметил он.

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