Кадыров: ФК «Терек» после переименования в «Ахмат» обязан играть в сто раз лучше
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Грозненский «Терек» после переименования в «Ахмат» обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы, считает почетный президент футбольного клуба и глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров во вторник заявил агентству «Р-Спорт», что команда будет переименована в «Ахмат». Такое решение принял совет клуба на основании обращений болельщиков.
«Присвоение команде имени “Ахмат” возлагает на каждого из нас, на каждого, кто именует себя членом команды
«Долг каждого из нас — создать для игроков и тренерского штаба достойные условия! Мы с вами эти задачи видим, над ними работаем, сделаем все, чтобы новая страница в истории чеченского футбола стала самой яркой и достойной имени “Ахмат”! Я искренне поздравляю всех, кому дорог футбольный клуб “Ахмат”, а таковых миллионы!» — добавил глава Чечни.
По словам Кадырова, решение о переименовании «основано на обращениях многих тысяч болельщиков».
«Перед тем, как вынести свой вердикт, совет директоров провел целый ряд встреч и обсуждений. Ко мне неоднократно обращался совет директоров с просьбой дать положительный ответ на пожелания болельщиков о переименовании клуба», — отметил он.
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