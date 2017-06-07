Футбольный клуб «Терек» сменит название на «Ахмат»
Футбольный клуб Российской
премьер-лиги «Терек» сменит название на «Ахмат» (Грозный) в честь бывшего главы Республики Чечня Ахмата Кадырова. Уже появился вариант нового логотипа команды. Президент клуба Магомед Даудов заявил, что инициативу в данном вопросе проявили фанаты клуба, однако в крупнейшем сообществе болельщиков «Терека» ВКонтакте была запущена акция протестов против переименования команды.
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Клуб Российской футбольной
Эту важную новость сообщил генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.
«Совет клуба принял решение, отправили письмо в РФПЛ и главе республики с просьбой утвердить наше решение. В ближайшее время клуб будет называться «Ахмат» (Грозный). Лицензирование проходили как «Терек», но проблем с этим не будет. Надеемся, что до чемпионата все сделаем. Такое решение принято на основании обращений болельщиков, — приводит слова Айдамирова «Р-Спорт».
Разговоры о переименовании клуба начались уже в марте 2017 года.
Тогда о возможности изменения исторического названия «Терека» сообщил
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вскоре опроверг свое отношение к данной инициативе, заявив, что решать вопрос о переименовании клуба в честь его отца будет только совет директоров «Терека».
«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность. Также болельщики напоминают, что огромную роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент республики, Герой России
А президент «Терека» Магомед Даудов, едва узнав о затевающейся инициативе, заверил, что вопрос обязательно будет рассмотрен.
«Из соцсетей знаем, что тема активно обсуждается. Конечно, мы обязаны рассмотреть обращение. Совет примет решение, которое будет носить глубоко продуманный, взвешенный характер, учитывающий все особенности», — приводит слова спортивного чиновника ТАСС.
По словам Даудова можно предположить, что фанаты грозненской команды долгое время обсуждали вопрос о смене названия любимого клуба в соцсетях и, в конце концов, приняли решение подготовить официальное обращение к руководству «Терека». Вскоре был организован сбор подписей и, когда набралось достаточное количество сторонников переименования, совет директоров клуба получил соответствующее обращение.
Теперь Даудов уже официально подтвердил грядущее изменение названия клуба, посвятив этому отдельный пост в своем инстаграме:
«В наших жилах течет чистая чеченская кровь наших отцов! И в наших сердцах, имя Ахмат!!! Аллаху Акбар!».
Однако в крупнейшем сообществе фанатов «Терека» в социальной сети «ВКонтакте» публикуются посты с лозунгами «Терек однажды — Терек навсегда», «Я — болельщик «Терека» и хэштегом «#нашеимяТерек».
Также на стене группы публикуются личное мнение скептически настроенных по отношению к смене названия болельщиков. Например, пользователь Сережа Бехтерев называет это решение «революцией» и просит ничего не менять:
«Последнее слово все равно за Кадыровым Рамзаном Ахматовичем, может, он примет мудрое решение и наложит вето на переименование «Терека».
А вообще, высшие футбольные власти должны подключиться (вмешаться) и помешать сумасбродным планам отдельной группы лиц совершить форменную революцию, так как с 1958 года «Терек» не меняется. Именно под этим названием Терек в 2004 году выиграл Кубок России, стал вскоре полноправным участником
В любом случае процесс переименования клуба является не самой простой процедурой, и у болельщиков еще будет время оспорить это решение, о чем известил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
«Переименование клуба — это не механическое действие. Для этого нужно решение и Совета лиги, и Российского футбольного союза. Здесь следует целая серия
«Тереку» придется попрощаться с именем, которое он носил с 1958 года. Именно это название стало первым в истории клуба, которое
Теперь команда приобретет название, идентичное имени своего домашнего стадиона «Ахмат Арена», и пополнит коллекцию организаций, названных в честь бывшего главы Чеченской Республики, именем которого уже названы улица в Москве, мост в
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