«Локомотив» объявил о подписании нового 4-летнего контракта с Миранчуком

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Новый контракт с 21-летним игроком рассчитан на четыре года. Отмечается, что президент «Локомотива» Илья Геркус побывал в расположении сборной России, где и были поставлены подписи в соглашении.

«Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб за доверие. Верю, что у нас все получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом», — сказал Миранчук.

Миранчук оказался в системе «Локомотива» в 2011 году, а спустя еще два года он дебютировал в основном составе клуба. В общей сложности за железнодорожников он провел 106 матчей и забил 12 голов, вместе с командой дважды выиграв Кубок России и став бронзовым призером чемпионата страны. Также в активе Миранчука восемь игр и два мяча за сборную России.