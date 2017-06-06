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6 июня 2017, 23:04 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» объявил о подписании нового 4-летнего контракта с Миранчуком

МОСКВА, 6 июн — Р-Спорт. Полузащитник Алексей Миранчук подписал новый контракт с московским «Локомотивом», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Полузащитник Алексей Миранчук подписал новый контракт с московским Локомотивом сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Новый контракт с 21-летним игроком рассчитан на четыре года. Отмечается, что президент «Локомотива» Илья Геркус побывал в расположении сборной России, где и были поставлены подписи в соглашении.

«Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб за доверие. Верю, что у нас все получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом», — сказал Миранчук.

Миранчук оказался в системе «Локомотива» в 2011 году, а спустя еще два года он дебютировал в основном составе клуба. В общей сложности за железнодорожников он провел 106 матчей и забил 12 голов, вместе с командой дважды выиграв Кубок России и став бронзовым призером чемпионата страны. Также в активе Миранчука восемь игр и два мяча за сборную России.

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