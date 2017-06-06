«Спартак» запросил у «Брюгге» информацию по трансферу форварда Искьердо
Нападающий «Брюгге» Хосе Искьердо может продолжить карьеру в России.
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«Спартак» запросил у бельгийского клуба информацию по трансферу 24-летнего футболиста, утверждает France football.
По данным источника, также заинтересованность в переходе колумбийского футболиста выражают «Милан», «Марсель» и несколько других клубов.
Действующий контракт форварда с «Брюгге» рассчитан до июня 2019 года, бельгийский клуб хочет выручить от продажи игрока около € 15 млн.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Искьердо забил 14 голов в 28 матчах.
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