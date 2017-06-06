Точка Тере. Кого «Зенит» приобрёл у «Ростова»
Пока трансферная кампания «Зенита» развивается так, будто Курбан Бердыев собирается не в Казань.
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Почему этого трансфера стоило ожидать?
Здесь всё достаточно просто: это не просто трансфер, а возвращение футболиста в клуб, где он был воспитан. Терентьев в своё время был даже внесён «Зенитом» в заявку на Лигу чемпионов, но после нескольких мощных приобретений молодой футболист оказался не нужен и отправился в путешествие по ФНЛ. Забавно, что одной из причин отказа от Дениса стал трансфер Игоря Смольникова, с которым теперь Терентьев будет конкурировать за место в составе.
С точки зрения клуба, этот трансфер тоже логичен. В «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко и его команда, при которой ориентация на своих футболистов по крайней мере декларировалась. Вряд ли стратегия изменится сейчас: большие трансферы будут для основы, свои — для души.
Нужен ли Терентьев «Зениту»?
Здесь необходимо сказать, что такие футболисты, как Терентьев, будут всегда в цене.
Конечно, «Зенит» может приобрести игрока или двух с большим именем, и это усилит стартовый состав, но необходимо думать и о том, что будет, если эти футболисты выпадут. Терентьев хорош ещё и своей лояльностью: за два сезона в «Ростове» он выходил в основе всего 29 раз во всех турнирах, но при этом ни разу не высказывал недовольства игровым временем и всегда отрабатывал его без нареканий.
Как играет Терентьев?
Не совсем правильно считать, что любой защитник после Курбана Бердыева — это знак качества. Всё же гуру зонной обороны знает, как выстроить футболистов при потере мяча командой, чтобы замаскировать индивидуальные недостатки, поэтому, оказавшись в другом клубе с другими требованиями, эти же защитники могут иметь проблемы — Иван Новосельцев может многое об этом рассказать. По оборонительной метрике Терентьев проигрывает и Кришито, и Смольникову, но «Зенит» гораздо чаще владеет мячом и играет на чужой половине поля, а значит, может пригодиться умение новичка команды играть в современный футбол. Терентьев не сосредоточен на линейном продвижении по мелу боковой линии — он стремится к смещениям в центр, и при взломе массированной обороны, с которой «Зенит» будет сталкиваться постоянно, крайний защитник такого плана придётся очень кстати.
Есть у Терентьева две других особенности игры, которые необходимо выделить. Первая: если Смольников комбинирует навесы и прострелы гораздо чаще, чем среднестатистический защитник, используя пасы в штрафную низом, то Терентьев предпочитает играть верхом. 75% его передач в штрафную с флангов — это навесы (у Смольникова — 52%), а учитывая наличие у «Зенита» Артёма Дзюбы, который идеально борется вверху, использовать подачи всё же логичнее.
Вторая особенность: Терентьев склонен к риску с мячом меньше, чем другие крайние защитники «Зенита». Чтобы проиллюстрировать это, достаточно сказать, что на своей трети поля Денис совершил всего 6% своих попыток дриблинга. У того же Смольникова — 20%.
Что будет в «Зените»? Конечно, как минимум изначально Терентьев не станет основным защитником. Манчини должен ответить на вопрос о позиционировании Дениса — или он будет использоваться как довольно надёжная затычка при потерях основных игроков и только, или будет рассматриваться как претендент на место в старте. Во втором случае Терентьеву нужно найти свою точку — будет это левый край или правый? Теоретических знаний у Бердыева он получил достаточно, и, если не давать Денису объём действий больший, чем от него требовался в «Ростове», он как минимум не будет проваливаться. В целом это обычный, спокойный трансфер для команды, которая хочет претендовать на два титула и играть на три фронта.
Сравнительная статистика
|Терентьев
|Смольников
|Пасы/90 минут (точность)
|20.9 (83.1%)
|41 (92.9%)
|Длинные пасы/90 (точность)
|3.9 (67.4%)
|1.6 (84%)
|Навесы/прострелы/90 (точность)
|1.7 (41.7%)
|3.9 (35.8%)
|Оборон. ед-ва/90 (проигранных)
|7.5 (47.5%)
|4.7 (46.3%)
|Верховые ед-ва/90 (проигранных)
|3 (52.8%)
|1.6 (39%)
|Дриблинг/90 (успешность)
|1.9 (62.1%)
|2.6 (70.7%)
|Ускорения с мячом/90
|0.6
|0.9
|Удары/90 (точность)
|0.3 (33%)
|0.6 (30.6%)
В материале использованы данные компании Wyscout.
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