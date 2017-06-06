Точка Тере. Кого «Зенит» приобрёл у «Ростова»

Почему этого трансфера стоило ожидать?

Здесь всё достаточно просто: это не просто трансфер, а возвращение футболиста в клуб, где он был воспитан. Терентьев в своё время был даже внесён «Зенитом» в заявку на Лигу чемпионов, но после нескольких мощных приобретений молодой футболист оказался не нужен и отправился в путешествие по ФНЛ. Забавно, что одной из причин отказа от Дениса стал трансфер Игоря Смольникова, с которым теперь Терентьев будет конкурировать за место в составе.

С точки зрения клуба, этот трансфер тоже логичен. В «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко и его команда, при которой ориентация на своих футболистов по крайней мере декларировалась. Вряд ли стратегия изменится сейчас: большие трансферы будут для основы, свои — для души.

Нужен ли Терентьев «Зениту»?

Здесь необходимо сказать, что такие футболисты, как Терентьев, будут всегда в цене. Во-первых, с игровой точки зрения — Денис умеет играть и на позиции правого защитника, и на позиции левого, а значит он уже хороший вариант для ротации. Менеджер берлинской «Герты» Михаэль Преетц, комментируя в одном из интервью выход из строя всех основных крайних защитников, сказал, что клуб будет нацелен на приобретение универсального вингбека, потому что таковы требования современного футбола — на скамейке у тебя всегда должен быть парень, который одинаково надёжно может сыграть на обоих флангах. «Герта» в последние годы придерживается трансферной политики, которую можно назвать одной из самых разумных в Европе, а потому к этому мнению можно прислушаться.

Карта действий Дениса Терентьева в матчах «Ростова» Чемпионат.com

Конечно, «Зенит» может приобрести игрока или двух с большим именем, и это усилит стартовый состав, но необходимо думать и о том, что будет, если эти футболисты выпадут. Терентьев хорош ещё и своей лояльностью: за два сезона в «Ростове» он выходил в основе всего 29 раз во всех турнирах, но при этом ни разу не высказывал недовольства игровым временем и всегда отрабатывал его без нареканий.

Как играет Терентьев?

Не совсем правильно считать, что любой защитник после Курбана Бердыева — это знак качества. Всё же гуру зонной обороны знает, как выстроить футболистов при потере мяча командой, чтобы замаскировать индивидуальные недостатки, поэтому, оказавшись в другом клубе с другими требованиями, эти же защитники могут иметь проблемы — Иван Новосельцев может многое об этом рассказать. По оборонительной метрике Терентьев проигрывает и Кришито, и Смольникову, но «Зенит» гораздо чаще владеет мячом и играет на чужой половине поля, а значит, может пригодиться умение новичка команды играть в современный футбол. Терентьев не сосредоточен на линейном продвижении по мелу боковой линии — он стремится к смещениям в центр, и при взломе массированной обороны, с которой «Зенит» будет сталкиваться постоянно, крайний защитник такого плана придётся очень кстати.



Есть у Терентьева две других особенности игры, которые необходимо выделить. Первая: если Смольников комбинирует навесы и прострелы гораздо чаще, чем среднестатистический защитник, используя пасы в штрафную низом, то Терентьев предпочитает играть верхом. 75% его передач в штрафную с флангов — это навесы (у Смольникова — 52%), а учитывая наличие у «Зенита» Артёма Дзюбы, который идеально борется вверху, использовать подачи всё же логичнее.



Вторая особенность: Терентьев склонен к риску с мячом меньше, чем другие крайние защитники «Зенита». Чтобы проиллюстрировать это, достаточно сказать, что на своей трети поля Денис совершил всего 6% своих попыток дриблинга. У того же Смольникова — 20%.

Что будет в «Зените»? Конечно, как минимум изначально Терентьев не станет основным защитником. Манчини должен ответить на вопрос о позиционировании Дениса — или он будет использоваться как довольно надёжная затычка при потерях основных игроков и только, или будет рассматриваться как претендент на место в старте. Во втором случае Терентьеву нужно найти свою точку — будет это левый край или правый? Теоретических знаний у Бердыева он получил достаточно, и, если не давать Денису объём действий больший, чем от него требовался в «Ростове», он как минимум не будет проваливаться. В целом это обычный, спокойный трансфер для команды, которая хочет претендовать на два титула и играть на три фронта.

Сравнительная статистика



Терентьев Смольников Пасы/90 минут (точность) 20.9 (83.1%) 41 (92.9%) Длинные пасы/90 (точность) 3.9 (67.4%) 1.6 (84%) Навесы/прострелы/90 (точность) 1.7 (41.7%) 3.9 (35.8%) Оборон. ед-ва/90 (проигранных) 7.5 (47.5%) 4.7 (46.3%) Верховые ед-ва/90 (проигранных) 3 (52.8%) 1.6 (39%) Дриблинг/90 (успешность) 1.9 (62.1%) 2.6 (70.7%) Ускорения с мячом/90 0.6 0.9 Удары/90 (точность) 0.3 (33%) 0.6 (30.6%)

В материале использованы данные компании Wyscout.