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6 июня 2017, 18:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кириченко уходит из «Ростова»

По информации «СЭ», тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко покинет команду в ближайшее время.

По информации СЭ тренер Ростова Дмитрий <span class=error>Кириченко</span> покинет команду в ближайшее время. Увеличить
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40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.

По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская «Сталь». Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в «Рубин». (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации «СЭ», специалист вернется в «Рубин», который он тренировал с 2001 по 2013 год.

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