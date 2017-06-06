Кириченко уходит из «Ростова»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.

По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская «Сталь». Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в «Рубин». (Виталий АЙРАПЕТОВ).