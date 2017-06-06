Болельщики ФК «Локомотив» признали Мануэла Фернандеша лучшим игроком сезона

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Голосование проходило в официальных группах «Локомотива» в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, а также на сайте клуба. Фернандеш получил 59,1% голосов. На втором месте — полузащитник Алексей Миранчук (14%), на третьем — вратарь Гилерме (6%). В голосовании приняли участие 15332 человека.

По ходу сезона Фернандеш четырежды признавался лучшим игроком месяца. В сезоне-2016/17 хавбек забил 7 голов в 22 матчах чемпионата России, а также дважды отличился в розыгрыше Кубка страны, обладателем которого в итоге стали железнодорожники.