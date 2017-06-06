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6 июня 2017, 16:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Геннадий Голубин: По Погребняку у «Динамо» нет никаких конкретных предложений

Главный селекционер «Динамо» Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о будущем нападающего бело-голубых Павла Погребняка.

Главный селекционер Динамо Геннадий <span class=error>Голубин</span> рассказал СЭ о будущем нападающего <nobr>бело-голубых</nobr> Павла <span class=error>Погребняка</span>. Увеличить
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Он отметил, что в случае предложения, которое устроит клуб и футболиста, «Динамо» отпустит форварда. По словам Голубина, вариант с Австралией уже неактуален. В минувшем сезоне 33-летний Погребняк провел в ФНЛ восемь матчей, в Кубке России на его счету одна игра.

— В середине мая генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что Павел Погребняк имеет интересное предложение из Австралии. Оно еще актуально для форварда?

— Нет, этот вариант уже не рассматривается.

— Можно сказать, что форвард останется в команде, или клуб все же ищет ему варианты продолжения карьеры?

— Если будут хорошие варианты, то мы с Павлом рассмотрим их. Но на данный момент никакого конкретного предложения ни от одной команды не поступало.

— А сам Погребняк изъявлял желание остаться в клубе?

— Уверен, что Павел хотел бы еще поиграть. Я так понимаю, что он хотел бы поехать поиграть за границу, но лучше задавать этот вопрос ему самому. Что касается «Динамо», то у него еще год контракта с клубом. Если будет хорошее предложение, которое устроит все стороны, то мы его, естественно, отпустим. (Павел ГУРЕВИЧ).

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