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6 июня 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат»

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Руководящий совет грозненского «Терека» принял решение о переименовании футбольного клуба в «Ахмат». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Генеральный директор грозненской команды надеется что это произойдет до старта чемпионата России по футболу. Увеличить
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«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в “Ахмат”. Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», — сказал Айдамиров.

На вопрос, почему было принято такое решение, Айдамиров ответил: «Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не “Терек” Грозный, а “Ахмат” Грозный».

«Будем стараться оправдывать это название», — отметил гендиректор клуба.

«Терек» занял в чемпионате России сезона-2016/17 пятое место. Клуб был основан в 1958 году.

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