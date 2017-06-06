Футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в “Ахмат”. Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», — сказал Айдамиров.

На вопрос, почему было принято такое решение, Айдамиров ответил: «Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не “Терек” Грозный, а “Ахмат” Грозный».

«Будем стараться оправдывать это название», — отметил гендиректор клуба.

«Терек» занял в чемпионате России сезона-2016/17 пятое место. Клуб был основан в 1958 году.