«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года

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Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба. Первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 году после того, как пост главного тренера покинул Дмитрий Аленичев.