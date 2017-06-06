«Спартак» объявил о продлении контракта с Каррерой до 2019 года
«Спартак» и главный тренер команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года.
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Об этом сообщил официальный сайт столичного клуба. Первоначально контракт итальянского специалиста был рассчитан до 30 июня 2018 года.
Итальянский специалист возглавил «Спартак» в августе 2016 году после того, как пост главного тренера покинул Дмитрий Аленичев.
Под руководством Карреры
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