Азмун, Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев могут перейти в «Рубин»
По информации «СЭ», с высокой долей вероятности этим летом «Ростов» покинут шесть человек.
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Это вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они продолжат карьеру в «Рубине», который в ближайшее время возглавит Курбан Бердыев. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас. (Виталий АЙРАПЕТОВ).
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