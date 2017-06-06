Азмун, Полоз, Ерохин, Кудряшов и Джанаев могут перейти в «Рубин»

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Это вратарь Сослан Джанаев, защитник Федор Кудряшов, полузащитник Александр Ерохин, нападающие Дмитрий Полоз и Сердар Азмун. Все они продолжат карьеру в «Рубине», который в ближайшее время возглавит Курбан Бердыев. Не исключено, что в Казани окажется и защитник дончан Сесар Навас. (Виталий АЙРАПЕТОВ).