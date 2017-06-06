Сарсания: Возвращение Халка — интересный вариант для «Зенита»
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Возвращение бразильского форварда Халка в «Зенит» стало бы для
санкт-петербургского футбольного клуба интересным вариантом. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.
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Ранее портал Life.ru сообщил, что 30-летний бразилец рассматривает вариант с возвращением в «Зенит».
«Пока мы не реагировали на информацию, появившуюся в прессе, про возвращение Халка в “Зенит”. Но обязательно сделаем это. Безусловно, его возвращение в клуб стало бы для нас интересным вариантом», — сказал Сарсания.
Халк выступал за «Зенит» в 2012−16 гг. В составе петербургской команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Халк провел за «Зенит» в различных турнирах 147 матчей, забив 77 мячей. Летом 2016 года он перешел в китайский «Шанхай СИПГ», стоимость трансфера составила €55,8 млн.
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