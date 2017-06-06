Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29994828/
6 июня 2017, 15:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Ростова» Сослан Джанаев с высокой степенью вероятности станет игроком «Рубина».

Как стало известно Чемпионату голкипер Ростова Сослан <span class=error>Джанаев</span> с высокой степенью вероятности станет игроком Рубина. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.

В свою очередь, в «Ростов» может отправиться Илья Абаев, который по окончании сезона-2016/17 покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».

Ранее стало известно, что новым наставником «Рубина», скорее всего, станет бывший вице-президент — тренер «Ростова» Курбан Бердыев.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото