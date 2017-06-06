Джанаев близок к переходу в «Рубин», в «Ростове» его может сменить Абаев

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Переговоры между футболистом и клубом вступили в завершающую стадию.

В свою очередь, в «Ростов» может отправиться Илья Абаев, который по окончании сезона-2016/17 покинул «Локомотив». Другим вариантом продолжения карьеры Абаева является калининградская «Балтика».