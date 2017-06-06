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6 июня 2017, 15:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Локомотив» запланировал три контрольных матча на сборе в Австрии

Тренерский штаб московского «Локомотива» запланировал проведение трех контрольных матчей во время предсезонного сбора в Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Тренерский штаб московского Локомотива запланировал проведение трех контрольных матчей во время предсезонного сбора в Австрии сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Основной состав железнодорожников проведет с 15 июня по 1 июля сбор в австрийском местечке Бад-Клайнкирххайм. Соперники и даты контрольных матчей пока не утверждены.

«Локомотив» по итогам минувшего сезона занял 8-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Клуб сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.

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