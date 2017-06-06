ФК «Локомотив» запланировал три контрольных матча на сборе в Австрии

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Основной состав железнодорожников проведет с 15 июня по 1 июля сбор в австрийском местечке Бад-Клайнкирххайм. Соперники и даты контрольных матчей пока не утверждены.