ФК «Локомотив» запланировал три контрольных матча на сборе в Австрии
Тренерский штаб московского «Локомотива» запланировал проведение трех контрольных матчей во время предсезонного сбора в Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Основной состав железнодорожников проведет с 15 июня по 1 июля сбор в австрийском местечке
«Локомотив» по итогам минувшего сезона занял 8-е место в турнирной таблице
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter