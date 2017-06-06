«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»
Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».
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29-летний Солосин выступал за «Томь» с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за команду 12 матчей, в которых пропустил 20 голов.
Ранее Солосин играл за «Спартак» (Челябинск), «Факел», «Сатурн», «Черноморец», «Сибирь», «Динамо» (Барнаул), «СКА-Энергию», «Урал» и «Химки».
25-летний центральный полузащитник Чайковский выступал за «Зарю» с 2013 года. В сезоне 2016/2017 он забил один гол в 18 матчах
Оба новичка присоединятся к команде 8 июня на сборе в Махачкале.
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