Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29994382/
6 июня 2017, 15:33 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Анжи» подпишет контракты с Солосиным и полузащитником «Зари»

Голкипер «Томи» Алексей Солосин и полузащитник «Зари» Игорь Чайковский продолжат карьеру в «Анжи», сообщает официальный сайт «Матч ТВ».

Голкипер Томи Алексей <span class=error>Солосин</span> и полузащитник Зари Игорь <span class=error>Чайковский</span> продолжат карьеру в <span class=error>Анжи</span> сообщает официальный сайт Матч ТВ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летний Солосин выступал за «Томь» с 2014 года. В минувшем сезоне он провел за команду 12 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Ранее Солосин играл за «Спартак» (Челябинск), «Факел», «Сатурн», «Черноморец», «Сибирь», «Динамо» (Барнаул), «СКА-Энергию», «Урал» и «Химки».

25-летний центральный полузащитник Чайковский выступал за «Зарю» с 2013 года. В сезоне 2016/2017 он забил один гол в 18 матчах премьер-лиги. Также он сыграл в пяти матчах Лиги Европы.

Оба новичка присоединятся к команде 8 июня на сборе в Махачкале.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Томь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
5 июня

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

20 фото, которые докажут, что главное в волейболе - форма волейболисток

Как Минаков сокрушил огромного бразильца, который побеждал Емельяненко (Видео)