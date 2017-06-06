Бренд «Зенита» вошёл в топ-50 самых дорогих в мировом футболе
Бренд питерского «Зенита» попал в топ-50 самых дорогих в мировом футболе по версии Brand Finance.
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Об этом говорится на официальном сайте компании. Бренд «Зенита» оценивается в $ 154 млн.
«Зенит» среди 50 европейских клубов занимает 41-е место, опережая «Атлетик» Б, «Вильярреал», «Бёрнли», «РБ Лейпциг», «Уотфорд», «Аякс», «Валенсию», «Айнтрахт» и «Севилью», которая опустилась с 40-го места по сравнению с 2016 годом на 50-е.
Первое место в рейтинге занимает «Манчестер Юнайтед» ($ 1,733 млрд). В тройку также входят «Реал» ($ 1,419 млрд) и «Барселона» ($ 1,418 млрд).
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