Дмитрий Сычев заявлен за «Локомотив» для участия в ЧР по пляжному футболу

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Сычев в 2015 году после истечения срока контракта покинул московский футбольный клуб «Локомотив». В последние годы пребывания в стане «красно-зеленых» он не проходил в состав и выступал на правах аренды за минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес». С конца февраля 33-летний футболист тренировался в составе пляжного «Локомотива». Первый этап чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурге ( 13—18 июня ), второй — в Казани ( 7—12 июля ) и третий — в Москве ( 1—6 августа ).

«Сычев заявлен, он может играть за нас. Но у него есть занятость в одном из проектов. Он с нами тренировался зимой, принимал участие в товарищеских играх. Как только он освобождается, он присоединяется к команде. И в чемпионате России, думаю, в какой-то из игр он сыграет. Возможно, на этапе в Москве. Но у нас стартует и чемпионат Москвы, где Дмитрий, думаю, будет выступать», — сказал Леонов по телефону.

Также Леонов подвел итоги выступления «Локомотива» на завершившемся на прошлой неделе в Португалии Кубке европейских чемпионов, где железнодорожники стали третьими.

«Прошел хороший турнир с огромным количеством команд, где были собраны все сильнейшие. Получился тяжелейший марафон — 10 дней, 10 игр, и с каждой игрой становилось все сложнее и сложнее. Но и результатом, и качеством игры я доволен. Да, есть всегда, к чему совершенствоваться, было много нюансов, шероховатостей», — отметил двукратный чемпион мира.

«Конечно, хотелось занять первое место, но в полуфинале встречались с одним из главных конкурентов — “Брагой”, а до этого в четвертьфинале играли с “Кристаллом”, а в группе — с “Виареджо”, который был чемпионом. То есть у нас была, пожалуй, самая сложная сетка», — резюмировал Леонов.