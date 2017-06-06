Футболисты Новосельцев и Подберезкин перейдут в «Ростов»
Защитник
санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев и полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин пополнят состав футбольного клуба «Ростов», который возглавит Леонид Кучук, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новосельцев выступал за «Ростов» в 2015—2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться, проведя всего 8 матчей в составе «сине-бело-голубых». Подберезкин провел прошлый сезон в «Краснодаре», сыграв в 25 матчах.
Ранее «Ростов» покинул Курбан Бердыев, занимавший пост
В прошедшем сезоне «Ростов» занял шестое место в чемпионате России.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter