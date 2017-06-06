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6 июня 2017, 13:46 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты Новосельцев и Подберезкин перейдут в «Ростов»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев и полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин пополнят состав футбольного клуба «Ростов», который возглавит Леонид Кучук, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Защитник <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита Иван <span class=error>Новосельцев</span> и полузащитник Краснодара Вячеслав Подберезкин пополнят состав футбольного клуба Ростов который возглавит Леонид <span class=error>Кучук</span> сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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Новосельцев выступал за «Ростов» в 2015—2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться, проведя всего 8 матчей в составе «сине-бело-голубых». Подберезкин провел прошлый сезон в «Краснодаре», сыграв в 25 матчах.

Ранее «Ростов» покинул Курбан Бердыев, занимавший пост вице-президента-тренера, а у целого ряда футболистов команды истекают контракты. Кучук в настоящее время является главным тренером украинской «Стали».

В прошедшем сезоне «Ростов» занял шестое место в чемпионате России.

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