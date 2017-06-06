«Зенит» покорил Арктику. Первым

УТРО ПОСЛЕ СУПЕРКУБКА

…Безмятежное июльское утро. На «Приразломной», где «Газпром нефть» добывает первую арктическую нефть России, начинается очередной рабочий день: десятки сотрудников платформы просыпаются в своих каютах, умываются, одеваются, завтракают и в буквальном смысле идут на работу. Инженеры, буровики, связисты — в общей сложности более 200 человек — здесь не только трудятся, но и живут. Вахта у каждого — 30 суток. То есть целый месяц эти доблестные люди не видят жен с детьми и выполняют порой однообразную работу.

Но сегодня — особенный день, совсем не похожий на другие. На нефтедобывающую платформу прилетает «Зенит». Тот самый «Зенит», который еще вчера в Москве (матч состоялся в июле 2016 года) обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России. Дзюба, Кокорин, Жирков, Ломбертс, Лодыгин — все они вот-вот высадятся в сердце Северного Ледовитого океана, чтобы сыграть в футбол. Зачем?

Еще в 1962 году, когда первая советская атомная подлодка К-3 поднялась на поверхность в полынье вблизи Северного полюса, подводники высадились на лед и сыграли в футбол. Тем самым всему миру словно было сказано: «Мы хозяева Арктики!» Сегодня Россия вновь демонстрирует всему миру свое первенство в освоении этого региона, и первый матч на нефтедобывающей платформе в Арктике с участием профессиональных футболистов должен был стать очередным и весьма эффектным тому подтверждением.

Сами футболисты «Зенита», уставшие после раннего 4-х часового перелета из Москвы, в это время выходят из самолета и направляются на таможенный контроль в вахтовом поселке Варандей. Это название в переводе буквально означает «Край Земли» — так воспринимали эти берега люди, издревле населявшие Большеземельскую тундру. Варандей находится на границе России, так что формально весь персонал «Приразломной» работает в пограничной зоне, и каждому по прилету нужно предъявлять паспорт.

Под фирменные шутки Дзюбы футболисты нацепляют оранжевые гидрокостюмы, по виду напоминающие скафандры. Они им уже знакомы: несколько недель назад в питерской морской академии имени адмирала Макарова все футболисты прошли подробный инструктаж и получили свидетельство об успешно освоенном курсе «покидание вертолета под водой». Без этого сертификата на «Приразломную» не пускают никого. В ходе тренинга каждый из футболистов по три раза должен был сесть в вертолет-тренажер Ми-8 и, когда он «затонет», выбраться через иллюминатор. Тогда еще тренер «Зенита» Сергей Семак, тоже проходивший этот курс, однажды чуть не застрял там, но вовремя сориентировался и вынырнул. А вот Халк, также прошедший курс, вскоре после этого приключения уехал не в Арктику, а в Китай. На «Приразломной» потом шутили — мол, именно «аттракцион» в бассейне, а не китайские миллионы, побудили его на такое решение.

КАК В КИНО

Непосредственно в вертолете — еще один инструктаж. Многие впервые оказываются на жужжащем воздушном судне, поэтому все детали пилоту нужно тщательно разжевывать.

Цитата Николас Ломбертс, защитник «Зенита» «Моя жена немного беспокоилась, когда узнала, куда я отправляюсь. Хорошо, что она не видела вертолет, на котором мы летели на платформу! Я, кстати, на вертолетах раньше не летал и не знаю, когда еще раз сяду в него. Это точно самое необычное место, в котором я когда-либо бывал, поэтому всегда буду помнить об этой поездке. Хотел бы когда-нибудь оказаться здесь зимой — рабочие рассказали, что в декабре мимо платформы часто проплывают белые медведи. А я — фанат дикой природы».

Лето в Арктике короткое. Большую часть года, с ноября по май, «Приразломная» окружена льдами — в это время в гости к нефтяникам, почти к самой платформе, подходят белые медведи, а температура воздуха иногда опускается до -50 °С. Но специально для «Зенита» природа находит теплую форточку. Ветер, конечно, неслабый, но температура комфортна для проведения первого в истории матча в Арктике с участием футболистов РФПЛ.

«Впервые услышал о том, что к нам приедет «Зенит», от одного из коллег, — говорит инженер комплекса систем навигации Андрей Староста. — Конечно, не поверил, но на всякий случай решил уточнить это у начальства. Они сказали, что это правда и можно записаться для участия в игре. А я как раз раньше занимался футболом в родном Мурманске, да и за «Зенит» болею давно вместе с сыном.

ПЯТЬ ДНЕЙ, ЧТОБЫ ПОСТЕЛИТЬ ПОЛЕ

Величина поверхности «Приразломной» — приблизительно два футбольных поля. Но это лишь фигура речи — зеленый ковер размером 105 на 68 метров стелить негде, да и место для газона поменьше было трудно найти. Пробурить скважину в экстремальных арктических условиях — и то легче.

Но задача была решена, хотя и не сразу — на краю платформы, прямо на крыше шлюпочной палубы, нашли ровную поверхность, где футболисты даже могли играть без касок (а изначально рассматривался и обратный вариант). С помощью умелых рук бригады, усиленной промышленными альпинистами, 30 тонн материалов превратились в поле всего за пять дней.

«У нас не было времени на осознание того, что предстоит сделать, — рассказывает Ирина Щенникова, директор по стратегическому развитию компании IBS Expo, помогавшей в организации матча. — Как только была поставлена задача, мы сразу же приступили к ее выполнению. На производство и строительство самого северного футбольного поля в мире у нас ушло меньше недели, но в Книгу рекордов Гиннесса мы вряд ли войдем: для этого нужно было приглашать сюда представителей справочника, а у нас времени и так было в обрез».

МЯЧ ЗА БОРТОМ

Конечно, игроки «Зенита» хотят как можно быстрее надеть привычные майки, гетры и бутсы, но после приземления им выдают спецформу, каски, специальную обувь и перчатки — в другом виде по территории ходить запрещено, а футболистам еще предстоит экскурсия по платформе. Успевают увидеть все — даже в центр управления платформой заглядывают.

Цитата Артем Дзюба, нападающий «Зенита» «Долго думал лететь или не лететь, но в итоге решил, что такое приключение пропускать нельзя. Боялся ли я? Наоборот! Я люблю экстрим, пусть и путешественником меня не назовешь — даже отпуск обычно провожу в Москве. Я уже работал кондуктором, теперь играл в футбол в Арктике — теперь жду, какие еще выкрутасы предложит «Зенит».

Матч начинается днем. Импровизированные трибуны заполняются доверху — на лестницах и в проходах стоят десятки свидетелей исторического события. Делятся примерно поровну: в команду «Приразломная» отряжают двух профессионалов (Дзюбу и Ломбертса), а за «Зенит» играют Кокорин, Жирков и Лодыгин. Кроме того, у формальных гостей есть один запасной.

Безопасность превыше всего. На таком объекте, как нефтедобывающая платформа, она особо важна, а когда дело касается футбольного матча в непредназначенном для того месте — и подавно. Чтобы никто из игроков, не перевалился через перила в океан, заботливые строители натянули сетку. Правда, она не всегда спасает от аута — несколько раз мяч плюхается в воду, и к нему моментально подплывают специальные катера. «Нулевой сброс» — шутят на платформе, ссылаясь на реально существующую на «Приразломной» одноименную систему, исключающую попадания в море отходов бурения и производства. Даже вертолеты, доставляющие вахтовиков на платформу, летают на высоте не ниже 500 метров — и все для того, чтобы не потревожить морских обитателей.

ДЗЮБЕ ПРИШЛОСЬ ПОПОТЕТЬ

Регламент футбольного матча щадящий — 15 минут на тайм. За временем и нарушениями внимательно следит судья международной категории Сергей Семак, в одном из эпизодов даже назначающий спорный пенальти. Разумеется, никаких серьезных стыков на поле нет, хотя десятерым футболистам тесновато на миниатюрном поле. Но Кокорин несколько раз даже умудряется пробить через себя. Он же и становится лучшим бомбардиром товарищеского матча с пятью голами.

«Честно говоря, я думал, что игра будет выставочной, но все так завелись с первых минут, что пришлось включиться на полную, попотеть, — отмечает в смешанной зоне Дзюба. — Нам с Ломбертсом было сложно, ведь мы были единственными профессионалами в команде, а против нас играли Лодыгин и Жирков, да еще и Кокорин, который сразу же начал забивать помногу».

Как и в матче за Суперкубок России, побеждает «Зенит», пусть и с необычным счетом — 14:10. Не хватает даже плашек на импровизированном табло, поэтому к финальному свистку там застывают цифры 4:0. Но счет, конечно же, не имеет значения.

Газон с «Приразломной» никуда не исчезнет — он и после отъезда футболистов останется на своем месте, и буровики в качестве развлечения иногда на нем гоняют мяч (если погода позволяет, конечно). А вернутся ли сюда футболисты? «Мы хотим матч-реванш! » — объявляет после игры начальник «Приразломной» Александр Васильев. «Надо тут зимой каток на поляне залить и сказать друзьям из СКА, чтобы готовились! — отвечает Дзюба. — Я правда, как корова на льду, но в воротах могу, как лев буду!».

Документальный фильм «Зенит — Приразломная. Первые в Арктике» смотрите на канале НТВ 16 июня в 23:30.