Терентьев: Увидел Нобоа в офисе «Зенита» и сразу всё понял

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Обычно новичков «Зенита» селят в отель, но вам, как петербуржцу, было, куда заселиться?



— Да, остался у родителей. Они соскучились, потому что видят меня два раза в год.

— Родители больше всех были рады вашему возвращению в Питер?

— Скорее всего, но старались этого не показывать. Для питерского парня вернуться в родной город — особые ощущения. Я с 7 лет занимался в зенитовской школе «Смена».

— Многих застали?

— Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами.

— Похоже, что Кержаков заканчивает карьеру. Вы остаетесь единственным воспитанником в составе клуба.

— Да, получается так. Когда приходил в «Смену», то и не представлял, как может сложиться.

— Расскажите, как вас взяли в «Смену»?

— Мы сдавали тесты: бег, прыжки с места… Зал ОФП находился на втором этаже. Я выходил оттуда, как и другие дети, но у меня в руках был листок. А на нем написано, что в начале сентября меня ждут на тренировке. Вся семья была счастлива. Особенно отец и дядя, которые увлекались футболом. Может быть, они хотели сделать из меня профессионального футболиста, а может быть, просто отгородить от улиц.

«За два дня все решилось»

— У кого вы занимались?

— Меня принял Александр Борисович Колодкин. Затем тренировал Михаил Аркадьевич Ковалев. А по юношам раскрывал Игорь Владимирович Лебедев. Я очень благодарен этим людям.

— В основную команду вас взял Спаллетти?

— Да. При нем попал в дубль и поехал на сбор с основой.

— Спаллетти дал вам сыграть за «Зенит» лишь 5 минут. Он не особо доверял молодым?



— У меня не было возмущения. Состав был весьма сильный. Я понимал, что мне дали шанс, что далеко не всех воспитанников зовут в основу. Мы ждали и набирались опыта, наблюдая за большими футболистами.

— Теперь «Зенитом» руководит уже другой итальянец. Вы уже говорили с Манчини?

— Пока нет.

— Переговоры получились быстрыми?

— Да. За два дня все решилось. В первый день мне рассказали об интересе «Зенита», а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты.

— Вам не кажется трансфер рискованным на фоне Новосельцева и Могилевца, которые практически не играют?

— Слукавлю, если скажу, будто у меня не возникло сомнений. Были некоторые мысли, но любой футболист, переходя в новый клуб, не может быть уверен, что будет играть. Если я докажу свою состоятельность, то окажусь на поле. Если не смогу убедить тренера, значит, не буду играть.

— Вы выступали и на левом, и на правом флангах обороны. Знаете, на какой позиции на вас рассчитывают в «Зените»?

— Пока нет. Мне удобнее справа в защите, но готов играть, где скажет тренер.

— Какой номер возьмете?

— Я попросил пятый. Он вроде свободен.

«Бердыев перевернул мой взгляд на футбол»

— Пять лет назад, в мае 2012 года, вы сыграли за «Зенит»…

— Пять лет? Забавно, действительно пять лет получается. А помню, будто случилось вчера. То был мой первый и единственный матч за «Зенит». Спасибо Спаллетти, который дал мне возможность выйти на поле против «Анжи», когда мы уже стали чемпионами.

— Спустя пять лет возвращаетесь в Питер другим человеком?

— Конечно, окреп. В «Томи» я почувствовал вкус взрослого футбола, а в «Ростове» мы одолели крупные европейские команды. Поняли, что и с такими соперниками можно играть.

— Главное, чему вы научились в «Ростове» у Бердыева?



— Он перевернул мой взгляд на футбол. Заново всему научил.

— Чему, например?

— Конкретные моменты по тактике я не скажу никогда. У каждого тренера свое видение футбола. В «Зените» от нас требовали одну игру, у Бердыева — другую. Через это стоило пройти. Опыт в «Ростове» позволил мне выйти на новый уровень.

— С Нобоа не списывались?



— Я приехал в офис клуба и при подписании контракта увидел Криса. Сразу всё понял. Только в тот момент узнал, что мы вместе из «Ростова» в «Зенит» переходим.