Комиссия РФПЛ удовлетворена состоянием домашнего стадиона клуба «СКА-Хабаровск»

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«СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевал право на выступление в РФПЛ в стыковых матчах, одолев «Оренбург». Первый матч в Хабаровске завершился со счетом 0:0, так же как основное и дополнительное время второй встречи в Оренбурге. В серии послематчевых пенальти точнее были хабаровчане — 5:3.

Как сообщается, инспекторскую комиссию РФПЛ возглавлял директор лиги по безопасности Александр Мейтин.

«Руководствуясь требованиями, предъявляемыми к футбольным аренам первой категории, к которым принадлежат все без исключения стадионы клубов РФПЛ, и которые заметно отличаются от аналогичных требований, предъявляемых к стадионам второй категории, к которым на сегодняшний день относится главная домашняя арена ФК “СКА-Хабаровск”, представители комиссии высказали ряд замечаний по поводу недоработок, указали определённые недостатки в работе, определили порядок и сроки их устранения. В целом же, увиденным столичные гости остались вполне удовлетворены», — говорится в сообщении пресс-службы СКА.

«Окончательное решение о допуске домашней арены нашего футбольного клуба, согласно требованиям регламента чемпионата России, будет принято не позднее, чем за 10 дней до даты проведения первого матча, при условии получения обязательных сертификатов соответствия футбольного поля и стадиона имени В. И. Ленина», — отмечается в релизе.