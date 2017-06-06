ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику «Эшторила»
Защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра входит в сферу интересов ЦСКА и «Бенфики».
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Как сообщает Record, возможный трансфер 22-летнего футболиста оценивается в € 3 млн.
Бразильский игрок в минувшем сезоне выступал на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил 45% прав на игрока. Ещё 15% прав принадлежат «Флуминенсе», а остальные права — у третьих лиц.
В сезоне-2016/17 Феррейра провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.