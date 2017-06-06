СМИ: Футболист «Спартака» Таски перейдет в «Трабзонспор» на текущей неделе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сообщается, что защитник ответил «окончательным согласием» на переход в турецкий клуб. Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в «Спартаке».

Контракт Таски со «Спартаком» заканчивается в 2018 году.

В текущем сезоне защитник «Спартака», которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта», за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.