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6 июня 2017, 8:23 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Таски перейдет в «Трабзонспор» на текущей неделе

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба «Спартак» Сердар Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Контракт защитника со Спартаком заканчивается в 2018 году. Увеличить
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Сообщается, что защитник ответил «окончательным согласием» на переход в турецкий клуб. Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий «Трабзонспор» по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в «Спартаке».

Контракт Таски со «Спартаком» заканчивается в 2018 году.

В текущем сезоне защитник «Спартака», которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в «Спартак» в 2013 году из немецкого «Штутгарта», за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.

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