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5 июня 2017, 23:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Экс-защитник «Терека»: После жизни в Грозном у меня внутри всё изменилось

Защитник белорусского клуба «Крумкачы» Дмитрий Яшин рассказал об этапе карьеры, проведённом в грозненском «Тереке».

Защитник белорусского клуба Крумкачы Дмитрий <span class=error>Яшин</span> рассказал об этапе карьеры проведённом в грозненском Тереке. Увеличить
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«Каково влияние Кадырова на повседневную жизнь? Властью везде недовольны, но не в Чечне. Мне рассказывали, что он многое делает для Чечни. Ему люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся. Если в семье много детей, а денег нет, просто брал и дарил. Много подарков делал просто так. Писали ему в «инстаграме» «подари «Камри» — он и дарил. Любит спорт, везде ходит. Он всё знает про спорт. Был и у нас на дубле как-то, что меня удивило. Президент Чечни пришёл на матч дубля! Мы с «Амкаром» играли, я тогда гол забил. Нет, мне ничего тогда он не подарил. Он дублю вообще ничего не дарил, а вот игрокам основной команды — частенько.

Смущало ли кого-то, что это всё не из его кармана, а из бюджетных денег? Не знаю. Я там пожил, и у меня внутри всё изменилось. Я понял, как нужно относиться к другим. Ты становишься более воспитанным. В Чечне воспитанию уделяют много внимания. Меня в «Терек» привёл Хаким. Прихожу к нему в гости, там сидит дедушка и рассказывает про ислам или истории какие-нибудь. Мне это всё было интересно. Про ислам я мало что знал, думал, что все сплошь террористы. Но это вообще не так. Культура, общение, уважение — всё есть. Просто как одно целое.

Все думают, что выезд в Грозный считается опасным. А на самом деле, если ты приедешь в Грозный, тебя туда доставят и обратно на поезд посадят. Если, конечно, не будешь нарываться и баннеры оскорбительные выставлять. Мне кажется, на других стадионах в России опаснее, чем в Грозном. В Грозный всегда много фанатов приезжало. Абсолютно безопасный город. Я думаю, там любому понравится — цитирует Яшина пресс-служба клуба «Крумкачы».

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