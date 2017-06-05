Экс-защитник «Терека»: После жизни в Грозном у меня внутри всё изменилось
Защитник белорусского клуба «Крумкачы» Дмитрий Яшин рассказал об этапе карьеры, проведённом в грозненском «Тереке».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Каково влияние Кадырова на повседневную жизнь? Властью везде недовольны, но не в Чечне. Мне рассказывали, что он многое делает для Чечни. Ему люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся. Если в семье много детей, а денег нет, просто брал и дарил. Много подарков делал просто так. Писали ему в «инстаграме» «подари «Камри» — он и дарил. Любит спорт, везде ходит. Он всё знает про спорт. Был и у нас на дубле
Смущало ли
Все думают, что выезд в Грозный считается опасным. А на самом деле, если ты приедешь в Грозный, тебя туда доставят и обратно на поезд посадят. Если, конечно, не будешь нарываться и баннеры оскорбительные выставлять. Мне кажется, на других стадионах в России опаснее, чем в Грозном. В Грозный всегда много фанатов приезжало. Абсолютно безопасный город. Я думаю, там любому понравится — цитирует Яшина