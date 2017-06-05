Экс-защитник «Терека»: После жизни в Грозном у меня внутри всё изменилось

«Каково влияние Кадырова на повседневную жизнь? Властью везде недовольны, но не в Чечне. Мне рассказывали, что он многое делает для Чечни. Ему люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся. Если в семье много детей, а денег нет, просто брал и дарил. Много подарков делал просто так. Писали ему в «инстаграме» «подари «Камри» — он и дарил. Любит спорт, везде ходит. Он всё знает про спорт. Был и у нас на дубле как-то, что меня удивило. Президент Чечни пришёл на матч дубля! Мы с «Амкаром» играли, я тогда гол забил. Нет, мне ничего тогда он не подарил. Он дублю вообще ничего не дарил, а вот игрокам основной команды — частенько.

Смущало ли кого-то, что это всё не из его кармана, а из бюджетных денег? Не знаю. Я там пожил, и у меня внутри всё изменилось. Я понял, как нужно относиться к другим. Ты становишься более воспитанным. В Чечне воспитанию уделяют много внимания. Меня в «Терек» привёл Хаким. Прихожу к нему в гости, там сидит дедушка и рассказывает про ислам или истории какие-нибудь. Мне это всё было интересно. Про ислам я мало что знал, думал, что все сплошь террористы. Но это вообще не так. Культура, общение, уважение — всё есть. Просто как одно целое.