Защитник Анхель Вилькер признан лучшим футболистом «Терека» в сезоне-2016/17

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По итогам опроса, проводившегося на сайте «Терека», Вилькер набрал 19,54% голосов. Второе место занял сенегальский нападающий Аблае Мбенг (13,79%). На третьей позиции расположился капитан «Терека» Ризван Уциев (12,64%).

Вилькер перешел в «Терек» летом 2016 года. В прошедшем сезоне 24-летний игрок сборной Венесуэлы провел в составе чеченского клуба 28 игр в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

«Терек» в завершившемся чемпионате России занял пятое место.