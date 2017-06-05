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5 июня 2017, 23:01 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Защитник Анхель Вилькер признан лучшим футболистом «Терека» в сезоне-2016/17

Болельщики признали венесуэльского защитника Анхеля Вилькера лучшим футболистом грозненского «Терека» в сезоне-2016/17, сообщается на официальном сайте клуба.

Болельщики признали венесуэльского защитника <span class=error>Анхеля</span> <span class=error>Вилькера</span> лучшим футболистом грозненского Терека в сезоне-2016/17 сообщается на официальном сайте клуба. Увеличить
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По итогам опроса, проводившегося на сайте «Терека», Вилькер набрал 19,54% голосов. Второе место занял сенегальский нападающий Аблае Мбенг (13,79%). На третьей позиции расположился капитан «Терека» Ризван Уциев (12,64%).

Вилькер перешел в «Терек» летом 2016 года. В прошедшем сезоне 24-летний игрок сборной Венесуэлы провел в составе чеченского клуба 28 игр в чемпионате и Кубке России и забил один мяч.

«Терек» в завершившемся чемпионате России занял пятое место.

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