Янбаев покинул «Локомотив» и может подписать контракт с «Краснодаром»

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По данным «СЭ», с высокой долей вероятности 33-летний футболист перейдет в «Краснодар».

Янбаев пришел в «Локомотив» в 2007 году и за десять сезонов провел в составе клуба 237 матчей, забил 2 мяча и отдал 17 голевых передач. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба. Также на его счету 13 игр за сборную России. В составе «Локо» Янбаев дважды выигрывал Кубок страны и становился бронзовым призером чемпионата России.