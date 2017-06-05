Терентьев: Надеть снова футболку «Зенита» было моей мечтой

24-летний футболист является воспитанником академии сине-бело-голубых.



«Я безумно счастлив вернуться домой. “Зенит” для меня родной клуб, я воспитывался в нём с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные. Буквально в субботу мне позвонили и сказали об интересе со стороны “Зенита”. В воскресенье я уже был в Петербурге и без раздумий подписал контракт. Всё произошло моментально. “Зенит” — это отдельная и большая часть моего сердца. Надеть снова футболку клуба было моей мечтой, и, когда мне сказали, что меня хотят вернуть, я без раздумий согласился.



Командировки в Томск, опыт в “Ростове”, с которым я поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы против сильнейших клубов, дали мне очень многое. Каждому молодому футболисту очень важно приобрести подобный опыт. “Зенит” — команда очень высокого класса, которая ставит перед собой самые серьёзные задачи. Поэтому попасть в неё сразу из академии очень сложно. Наверное, каждому выпускнику нашей академии придётся проделать такой путь, как мне, чтобы осуществить свою мечту. Хотя, может, кому-нибудь удастся и сразу из академии заиграть в основе. Никто этого предсказать не может», — приводит слова Терентьева пресс-служба «Зенита».