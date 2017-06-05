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5 июня 2017, 20:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгу

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Олег Романцев пишет автобиографическую книгу. Об этом он сообщил на презентации книги российского журналиста Александра Львова.

По словам самого титулованного тренера Спартака его не это уговорила старшая внучка. Увеличить
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«Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет», — сказал Романцев.

Романцев является самым титулованным тренером московского «Спартака». В столичном клубе он работал с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003-й. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом СССР, восьмикратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка СССР, трехкратным обладателем Кубка России. Сборную страны Романцев возглавлял с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002-й.

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