Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгу

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«Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет», — сказал Романцев.

Романцев является самым титулованным тренером московского «Спартака». В столичном клубе он работал с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003-й. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом СССР, восьмикратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка СССР, трехкратным обладателем Кубка России. Сборную страны Романцев возглавлял с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002-й.