Три золота и три травмы: «Зенит» покинул самый преданный его легионер

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За девять лет в клубе Данни три раза выигрывал чемпионат России и пережил три тяжелейшие травмы колена. Как пояснил ТАСС спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, решение не продлевать контракт с Данни принял новый тренерский штаб клуба во главе с Роберто Манчини. «Все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием», — сказал Сарсания.

Третье прощание

Фактически это уже третье прощание Данни за последние два года — сначала с «Зенитом», а затем и вовсе с футболом.

28 мая 2015 года на специальной пресс-конференции португалец заявил, что покидает «Зенит», поскольку не смог договориться о продлении контракта. Однако буквально через неделю клуб объявил о заключении нового двухлетнего соглашения с футболистом.

16 апреля 2016 года во время матча со «Спартаком» Данни получил разрыв крестообразных связок колена. Одна из самых тяжелых травм в спорте свалилась на португальца уже в третий раз. Разгромная победа над принципиальным соперником отошла на второй план на фоне плачущего на скамейке запасных Данни. Позже португалец признавался, что в тот момент земля уходила из-под его ног и он всерьез задумывался о завершении карьеры. Но все же Данни нашел в себе силы в третий раз пройти длительную реабилитацию и вернулся на поле.

Динамовская татуировка

В Россию Данни приехал в 2005 году. Его появление в «Динамо» прошло незаметно, потому что его затмили более именитые новички — Дерлей, Тьяго Силва, Нуну Фрешо и многие другие. Всего за два трансферных окна бело-голубые подписали десять португальских футболистов, однако настоящую пользу клубу принес только Данни. В первый же год голосованием болельщиков он был признан лучшим игроком команды, а через год португалец получил это звание вместе с Игорем Семшовым и Дмитрием Хохловым. Этот треугольник составлял одну из сильнейших средних линий в чемпионате России того времени.

За три с половиной года Данни провел за бело-голубых 113 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 21 мяч. Среди них много по-настоящему эстетских, как, например, в ворота «Ростова» в сезоне-2007.

Об отношении Данни к клубу можно судить по татуировке — на правом предплечье он набил фирменную динамовскую «Д». Летом 2008 года стало ясно, что удержать свою главную звезду руководство «Динамо» не сможет. «Зенит» вышел с предложением, от которого нельзя было отказаться — €30 млн, рекордная сумма для внутренних переходов в России. Позже Данни говорил, что татуировка символизирует не «Динамо», а просто первую буква его имени. Как бы то ни было, «Зениту» и Петербургу португалец отвел больше места на своем теле. Два года назад во время того самого преждевременного прощания он набил на левом бицепсе разводной мост, один из главных символов города.

Супергол в Суперкубке и травмы

Дебют Данни в «Зените» вышел фееричным. Не успев толком потренироваться в новой команде, он забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Европы. Тот гол стал визитной карточкой португальца.

В мае 2009 года случились первые «кресты». В безобидной ситуации во время выполнения беговых упражнений он почувствовал резкую боль в колене — разрыв передней крестообразной связки правого колена. Данни не играл до конца года.

2010 год — один из самых удачных в карьере Данни. Избежав травм, португалец стал чемпионом и обладателем Кубка России, забил 12 мячей за сезон, а также был признан лучшим игроком года по версии еженедельника «Футбол» и лучшим иностранцем по версии РФС.

Вторые «кресты» случились на тренировке на сборах 5 февраля 2012 года. Данни не играл восемь месяцев, в мае «Зенит» стал чемпионом, а португалец вернулся на поле лишь к ноябрю.

Непросто развивалась карьера Данни и в сборной Португалии. Изначально он стоял перед выбором, так как родился в Венесуэле и имел право играть за эту страну. Однако Данни выбрал Португалию. Дебютировав в 2008 году, он провел за национальную команду 38 матчей и забил четыре мяча.

На крупных турнирах ему так и не довелось сыграть. Данни провел хороший сезон-2013/14 за «Зенит», но не попал в состав на чемпионат мира в Бразилию. В отборочных матчах на Евро-2016 он играл регулярно, но сыграть во Франции помешали третьи «кресты». Португальцы стали чемпионами Европы без Данни.

За девять лет в «Зените» Данни провел 256 матчей во всех турнирах и забил 72 мяча. В Петербурге он стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015), двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016), двукратным обладателем Суперкубка России (2011, 2015) и обладателем Суперкубка УЕФА (2008).

Время думать о детях

В августе Данни исполнится 34 года. Возраст для футбола внушительный, но вполне позволяющий еще пару лет поиграть на хорошем уровне. Как сообщил Сарсания, у Данни есть предложения от ряда клубов, но вряд ли он продолжит карьеру в России.

Не так давно Данни рассуждал о возможности возвращения в родной «Маритиму». Но есть сдерживающий фактор — дети играют за «Зенит». На Мадейре, безуловно, красиво и тепло, но там 13-летние братья-близнецы Бернанду и Франсишку не смогут получить того будущего, которое для них хочет отец. Данни понимает, что сейчас время думать о них, а не о себе.

А пока нужно красиво проводить Данни. «Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем», — заверил Сарсания.

«Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения», — так многозначительно закончил свой прощальный пост Данни.