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5 июня 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Терентьев перешёл из «Ростова» в «Зенит»

«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.

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Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в жёлто-синей футболке 50 матчей.

«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе “Ростова” и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан.

24-летний игрок является воспитанником «Зенита». Он также выступал за «Томь». В его активе есть матчи за юношескую сборную России.

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