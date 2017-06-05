Терентьев перешёл из «Ростова» в «Зенит»
«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан
сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.
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Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в
«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе “Ростова” и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан.
24-летний игрок является воспитанником «Зенита». Он также выступал за «Томь». В его активе есть матчи за юношескую сборную России.
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