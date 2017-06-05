«Локо» в полупозиции. Почему не уволили Семина
По итогам совета директоров клуба, который состоялся в понедельник, 70-летний специалист остался на посту главного тренера железнодорожников и будет готовить команду к новому сезону. Рассказываем, как принималось решение.
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Видимо, что-то случилось...
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РАСКЛАД ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
Победа в Кубке России позволила Семину рассчитывать на продление контракта с клубом еще на год — именно такое условие значилось в прежнем договоре. Сам тренер уже объявлял о том, что остается. «Локо» же в течение целого месяца, прошедшего с финала, не подтверждал эту информацию. Очевидно, что менеджмент не был доволен как результатом в чемпионате, так и в целом работой тренерского штаба.
Ответы на все вопросы могли быть получены только на совете директоров, проходившем в головном офисе РЖД. После его окончания Семин выразился предельно кратко:
— Обсудили итоги сезона. По команде поговорили, по стадиону. Остальное вам расскажут другие.
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— А какие могут быть решения?..
— Итоги признаны удовлетворительными?
Семин не ответил — лишь пожал плечами и под сильным ливнем побежал к машине.
КТО ГОЛОСОВАЛ
В совет директоров входят семь человек:
Анатолий Мещеряков, глава совета директоров;.
Илья Геркус, президент клуба;.
Андрей Бокарев, компания «Трансмашхолдинг»;.
Салман Бабаев,
Василий Кикнадзе, компания АНО «Спортивное вещание»;.
Роман Кравцов, компания «Транстелеком»;.
Александр Полуянов, группа ВТБ.
КАК ГОЛОСОВАЛИ
По нашей информации, сначала с докладом выступил Семин, высказав свое мнение о случившемся в чемпионате-2016/17. Напомним, что «Локомотив» занял 8-е место, набрав 42 очка — это худший результат за последние три года. При этом железнодорожники взяли Кубок России, завоевав путевку в групповой турнир Лиги Европы.
Далее последовало обсуждение итогов сезона членами совета директоров. На заседании присутствовал и
Затем прошло голосование, которое не стало единогласным — кандидатуру тренера поддержали большинством голосов, но высказывались и против.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Клуб
Что касается селекции, то, возможно, уже на этой неделе будет продлен контракт с полузащитником Алексеем Миранчуком. В то же время,
В целом очевидно, что в «Локо» начинается период, когда клуб и команда ментально не совпадают. И в этой ситуации будущее нынешнего штаба зависит исключительно от результата в осенней части чемпионата.
И формулировку, которую использовал Мещеряков: «Совдир будет оценивать выполнение задач ежеквартально», — стоит признать не просто удивительной, а уникальной не только для российского футбола, но и для мирового.
Клуб застыл в полупозиции — и тренеру большого доверия нет, и уволить его пока невозможно.
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