«Локо» в полупозиции. Почему не уволили Семина

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РАСКЛАД ПЕРЕД СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

Победа в Кубке России позволила Семину рассчитывать на продление контракта с клубом еще на год — именно такое условие значилось в прежнем договоре. Сам тренер уже объявлял о том, что остается. «Локо» же в течение целого месяца, прошедшего с финала, не подтверждал эту информацию. Очевидно, что менеджмент не был доволен как результатом в чемпионате, так и в целом работой тренерского штаба.

Ответы на все вопросы могли быть получены только на совете директоров, проходившем в головном офисе РЖД. После его окончания Семин выразился предельно кратко:

— Обсудили итоги сезона. По команде поговорили, по стадиону. Остальное вам расскажут другие.

— Какие-то решения приняты?

— А какие могут быть решения?..

— Итоги признаны удовлетворительными?

Семин не ответил — лишь пожал плечами и под сильным ливнем побежал к машине.

КТО ГОЛОСОВАЛ

В совет директоров входят семь человек:

Анатолий Мещеряков, глава совета директоров;.

Илья Геркус, президент клуба;.

Андрей Бокарев, компания «Трансмашхолдинг»;.

Салман Бабаев, экс-вице-президент ОАО РЖД по коммерческой деятельности;.

Василий Кикнадзе, компания АНО «Спортивное вещание»;.

Роман Кравцов, компания «Транстелеком»;.

Александр Полуянов, группа ВТБ.

КАК ГОЛОСОВАЛИ

По нашей информации, сначала с докладом выступил Семин, высказав свое мнение о случившемся в чемпионате-2016/17. Напомним, что «Локомотив» занял 8-е место, набрав 42 очка — это худший результат за последние три года. При этом железнодорожники взяли Кубок России, завоевав путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Далее последовало обсуждение итогов сезона членами совета директоров. На заседании присутствовал и экс-форвард «Локо» Дмитрий Булыкин, которому в футбольных кругах прочат пост в структуре клуба.

Затем прошло голосование, которое не стало единогласным — кандидатуру тренера поддержали большинством голосов, но высказывались и против.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Клуб де-факто пролонгирует контракт с Семиным еще на один год. Первым официальным матчем станет игра за Суперкубок России против «Спартака», которая состоится в Черкизово 14 июля. Еще через два месяца, 14 сентября, команда стартует в групповом турнире Лиги Европы.

Что касается селекции, то, возможно, уже на этой неделе будет продлен контракт с полузащитником Алексеем Миранчуком. В то же время, по-прежнему нет ясности с заключением договоров с хавбеком Михаликом и форвардом Майконом. По данным «СЭ», на новых соглашениях с ними настаивает Семин.

В целом очевидно, что в «Локо» начинается период, когда клуб и команда ментально не совпадают. И в этой ситуации будущее нынешнего штаба зависит исключительно от результата в осенней части чемпионата.

И формулировку, которую использовал Мещеряков: «Совдир будет оценивать выполнение задач ежеквартально», — стоит признать не просто удивительной, а уникальной не только для российского футбола, но и для мирового.

Клуб застыл в полупозиции — и тренеру большого доверия нет, и уволить его пока невозможно.