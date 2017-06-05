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5 июня 2017, 18:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шотландский «Селтик» намерен приобрести футболиста Азмуна на замену Дембеле

Шотландский «Селтик» из Глазго проявляет интерес к футболисту «Ростова» и сборной Ирана Сердару Азмуну, сообщает The Scottish Sun.

Шотландский <span class=error>Селтик</span> из Глазго проявляет интерес к футболисту Ростова и сборной Ирана <span class=error>Сердару</span> <span class=error>Азмуну</span> сообщает The Scottish Sun. Увеличить
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По информации источника, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс видит в нападающем надежную замену французу Муссе Дембеле в случае его ухода из команды. Как отмечается, к Дембеле проявляют интерес итальянский «Милан», французские «Марсель» и «Пари Сен-Жермен», а также английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», так что вероятность его ухода из «Селтика» оценивается как высокая.

В нынешнем сезоне Дембеле забил за «Селтик» 17 мячей в чемпионате Шотландии, и еще три гола — в Лиге чемпионов. На счету Азмуна 7 мячей в 27 матчах чемпионата России и еще пять голов в еврокубках.

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