Сарсания: «Зенит» ведёт переговоры по Терентьеву, а Канунниковым не интересуемся
Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о том, что клуб может пополниться защитником «Ростова» Денисом Терентьевым и полузащитником Максимом Канунниковым.
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По его словам, клуб ведёт переговоры о переходе Терентьева, но не интересуется Канунниковым.
«Сейчас многие говорят о возможных переходах в «Зенит», но не всё это достоверная информация. Канунниковым мы вообще не интересовались, например. Что касается Тереньтева, то это интересный молодой, да ещё и воспитанник питерского футбола. Здесь всё может быть, интерес есть, но ничего конкретного нет. Пока всё на стадии переговоров. Терентьев может сыграть как на левом, так и на правом фланге.
Сообщения о том, что Терентьев подписал контракт с «Зенитом», не соответствуют действительности. Он нам интересен, но пока у нас только переговоры. Всё зависит от того, как скоро мы встретимся и поговорим. Многие составляющие должны совпасть. Желание у игрока есть, но нужно ещё договориться с клубом. Надеюсь, в ближайшее время ясность наступит, — сказал Сарсания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В минувшем сезоне российской
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