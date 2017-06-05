Работу Семина в «Локо» будут оценивать раз в три месяца
Председатель Совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги сегодняшнего заседания совета директоров клуба.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Правда, что на совете директоров развернулась серьезная дискуссия по поводу главного тренера команды Юрия Семина?
— Подчеркиваю — вопрос замены главного тренера на совете директоров не обсуждался! Его не было в повестке дня.
— Будет ли этот вопрос обсуждаться в ближайшей перспективе?
— Не знаю. По крайней мере, в обозримой перспективе, я этого вопроса на заседании совдира не вижу.
— Тогда какую оценку дали работе Юрия Семина?
— Персональных оценок мы не давали. Но мы рассматривали вопрос итогов спортивного сезона. Причем речь шла не только о первой команде. Но и о молодежке. Много говорили о системе подготовки молодых игроков.
— К каким выводам пришли?
— Приняли решение. Менеджмент клуба с привлечением внешних экспертов под руководством отдельных членов совета директоров в течение месяца на основе анализа системы подготовки ведущих мировых клубов подготовят программу: что нам нужно улучшить для того, чтобы не менее двух игроков ежегодно поставлялись в систему первой команды. Или, как минимум, в команду уровня РФПЛ.
— Совет директоров доволен результатами первой команды?
— Члены совета директоров отметили, что результаты первой команды противоречивые.
— Почему?
— С одной стороны, завоеван Кубок и команда вышла в Лигу Европы. С другой стороны 8-е место не может удовлетворить такой клуб, как «Локомотив».
— Какие задачи поставлены перед «Локо» на будущий сезон?
— Место не ниже пятого в чемпионате. И как минимум выход из группы в Лиге Европы. При этом совдир принял решение, что будет оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально. То есть раз в три месяца.
— Иными словами, оргвыводы могут быть приняты уже осенью?
— Я этого не говорил. Повторяю, совдир будет оценивать выполнение задач ежеквартально.
— Юрий Семин высказал пожелания по усилению состава?
— Мы обсуждали основные направления селекционной работы. Но конкретизировать я сейчас ничего не буду. Когда с
— Но хотя бы можете сказать, продлит ли Миранчук контракт с клубом?
— Не комментирую ни одной фамилии!
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