Работу Семина в «Локо» будут оценивать раз в три месяца

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— Правда, что на совете директоров развернулась серьезная дискуссия по поводу главного тренера команды Юрия Семина?

— Подчеркиваю — вопрос замены главного тренера на совете директоров не обсуждался! Его не было в повестке дня.

— Будет ли этот вопрос обсуждаться в ближайшей перспективе?

— Не знаю. По крайней мере, в обозримой перспективе, я этого вопроса на заседании совдира не вижу.

— Тогда какую оценку дали работе Юрия Семина?

— Персональных оценок мы не давали. Но мы рассматривали вопрос итогов спортивного сезона. Причем речь шла не только о первой команде. Но и о молодежке. Много говорили о системе подготовки молодых игроков.

— К каким выводам пришли?

— Приняли решение. Менеджмент клуба с привлечением внешних экспертов под руководством отдельных членов совета директоров в течение месяца на основе анализа системы подготовки ведущих мировых клубов подготовят программу: что нам нужно улучшить для того, чтобы не менее двух игроков ежегодно поставлялись в систему первой команды. Или, как минимум, в команду уровня РФПЛ.

— Совет директоров доволен результатами первой команды?

— Члены совета директоров отметили, что результаты первой команды противоречивые.

— Почему?

— С одной стороны, завоеван Кубок и команда вышла в Лигу Европы. С другой стороны 8-е место не может удовлетворить такой клуб, как «Локомотив».

— Какие задачи поставлены перед «Локо» на будущий сезон?

— Место не ниже пятого в чемпионате. И как минимум выход из группы в Лиге Европы. При этом совдир принял решение, что будет оценивать ход выполнения задач на сезон ежеквартально. То есть раз в три месяца.

— Иными словами, оргвыводы могут быть приняты уже осенью?

— Я этого не говорил. Повторяю, совдир будет оценивать выполнение задач ежеквартально.

— Юрий Семин высказал пожелания по усилению состава?

— Мы обсуждали основные направления селекционной работы. Но конкретизировать я сейчас ничего не буду. Когда с кем-то подпишем контракт, клуб об этом сообщит. А вообще все эти преждевременные разговоры вредят эффективной трансферной политике.

— Но хотя бы можете сказать, продлит ли Миранчук контракт с клубом?

— Не комментирую ни одной фамилии!