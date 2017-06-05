Юрий Семин: Результаты «Локо» не противоречивые, а достаточно хорошие
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги совета директоров клуба, на котором было решено продлить контракт со специалистом еще на год.
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Напомним, что 70-летний Семин возглавил железнодорожников в августе 2016-го и завоевал с командой Кубок России, выведя «Локо» в групповой турнир Лиги Европы. В чемпионате России москвичи заняли восьмое место.
— Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше, — сказал Семин.
— Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой — победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?
— Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.
— Задача на новый сезон такая — место в
— Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.
— Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?
— Всё услышали. (Сергей АСТАХОВ).
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