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5 июня 2017, 18:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Результаты «Локо» не противоречивые, а достаточно хорошие

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги совета директоров клуба, на котором было решено продлить контракт со специалистом еще на год.

Главный тренер Локомотива подвел итоги <span class=error>совдира</span> клуба. Увеличить
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Напомним, что 70-летний Семин возглавил железнодорожников в августе 2016-го и завоевал с командой Кубок России, выведя «Локо» в групповой турнир Лиги Европы. В чемпионате России москвичи заняли восьмое место.

— Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше, — сказал Семин.

— Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой — победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?

— Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.

— Задача на новый сезон такая — место в премьер-лиге не ниже пятого и выход в плей-офф Лиги Европы. Выполнимо?

— Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.

— Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?

— Всё услышали. (Сергей АСТАХОВ).

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