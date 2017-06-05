Юрий Семин: Результаты «Локо» не противоречивые, а достаточно хорошие

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что 70-летний Семин возглавил железнодорожников в августе 2016-го и завоевал с командой Кубок России, выведя «Локо» в групповой турнир Лиги Европы. В чемпионате России москвичи заняли восьмое место.

— Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше, — сказал Семин.

— Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой — победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?

— Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.

— Задача на новый сезон такая — место в премьер-лиге не ниже пятого и выход в плей-офф Лиги Европы. Выполнимо?

— Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.

— Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?

— Всё услышали. (Сергей АСТАХОВ).