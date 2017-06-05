Данни и ещё 10 самых русских легионеров
Вспоминаем иностранных футболистов, которые стали своими для болельщиков. Некоторые даже перестали быть иностранцами.
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Уход Мигела Данни из «Зенита» — тот случай, когда расстроены не только болельщики из
Как много в нашем чемпионате было других легионеров, которые стали настолько своими? «Редакция» чемпионата составила список из 20 с лишним иностранцев и в конце концов выбрала всего 10. В окончательный список было решено не включать игроков из стран СНГ, Восточной Европы и Балкан — в их случае адаптация была немного проще. Итак, Данни — первый из 10. Кто дальше?
Гёкдениз Карадениз
В отличие от татуировки Данни, татуировка Карадениза посвящена именно клубу. «ФК Рубин Казань» — ошибиться невозможно.
Гёкдениз ругает плохие поля и любит Казань, играет в снежки и ест борщ на базе «Рубина». Он говорил, что не имеет значения, в какой футбол играть — атакующий или оборонительный, или сколько свободы на поле у него лично — главное, чтобы были победы. «Готов играть за дубль», но не уходить из клуба, в котором провёл уже девять лет. Он пишет, что «горд за русских» после того, как «Уфа» назначила тренером Сергея Семака — и отмечает «русский характер» бывшего одноклубника. И подчёркивает, что много хороших футболистов — это не всегда хорошая команда. В общем, Карадениз переживает за «Рубин» так, что болельщикам в Казани стоит брать с него пример.
Гилерме
Он заговорил
Кристиан Нобоа
В 22 года Нобоа перебрался из Гуаякиля в Казань и с тех пор уже 10 лет (с небольшим перерывом) путешествует по России. За это время он выиграл два чемпионата, отметился в Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил фантастический гол «Баварии», пережил ссылку в ПАОК, вернулся, научился говорить
Ари
Ари перебрался в Россию в достаточно взрослом возрасте — в 25 лет. Поиграл в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Кроме того, что он хорошо играет в футбол, Ари часто даёт повод обсудить себя по нефутбольным причинам. То про «Спартак» выскажется, то сзади нападёт на Артёма Фидлера, то спасёт человека, пострадавшего в ДТП… Обычно настолько противоречивые эмоции в России вызывают местные футболисты, но Ари удалось освоиться.
Николас Ломбертс
Рекордсмен среди иностранных футболистов по количеству игр за «Зенит». Бельгиец, который дома в Бельгии ставит Россию в пример собственной стране. Всегда открытый и готовый к комментариям. Всегда оставляющий на поле все силы. Не самый заметный, но один из самых уважаемых в «Зените» и один из героев Кубка УЕФА. Его ухода из клуба не поняли многие болельщики, особенно учитывая, что это было решение клуба, а не игрока.
Сальваторе Боккетти
После того как молодой защитник поменял Италию на Россию, его перестали вызывать в сборную — хотя до 2010 года он регулярно получал вызовы в молодёжные команды и в основную. Довольно долго стабильная качественная работа итальянца не сопровождалась в России трофеями: одного кубка России за семь лет в двух клубах с амбициями
Люк Уилкшир
«Люк русеет», — говорит его жена Кристина. Ест чёрный хлеб и оливье, любит снег и однажды отпраздновал Новый год с бутылкой водки и двумя мандаринами. А ещё крестился. Больше историй — в большом интервью «Чемпионата», которое Уилкшир дал у себя дома. И не будем забывать о футболе: шесть лет в «Динамо» принесли ему одну бронзовую медаль и (что важнее) любовь болельщиков, которая только усилилась после его возвращения в клуб в ФНЛ.
Он приехал в Россию получить образование. Так началась карьера одного из самых ярких легионеров чемпионата в начале 2000-х. Он заговорил
Жоаозиньо
Шесть лет в «Краснодаре», пара рекордов клуба, любовь болельщиков… в последние два года Жоаозиньо портят травмы, но к началу следующего сезона он должен окончательно восстановиться. Он патриот своего клуба и
Бонус: Вагнер Лав
Нет, Вагнер не обрусел за годы в ЦСКА. Он постоянно тосковал по Бразилии, родному климату и привычной кухне. Он за восемь лет так и не выучил русский язык. Но он столько лет провёл в ЦСКА и столько раз возвращался, что без него этот материал просто не мог обойтись. Лав — лучший легионер в истории РФПЛ по версии «Чемпионата», а значит, точно «свой».
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