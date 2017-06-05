Гурам Аджоев: В следующем сезоне дадим бой «Спартаку». И не только ему

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— Как оцените сезон для «Арсенала»?

— Перед нами стояла задача остаться в премьер-лиге. Мы ее выполнили.

— То есть, удовлетворены?

— Да.

— Но ведь могли и вылететь. В первом стыковом матче команда проиграла «Енисею»…

— Понятно, что было непросто. Но если ты не уверен, лучше не берись за дело. «Оренбург также хотел остаться в премьер-лиге., но в ней остались мы. Несмотря на то, что в нас, мало кто верил. Да и шансов у нас было меньше всех.

— Как восприняли слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова о том, что «Арсенал» играет очень прямолинейно…

— А как я должен реагировать? Ребята, «Арсенал» играет в премьер-лиге, «Енисей» — в ФНЛ. Чувствуете разницу? По-моему, ответ лежит на поверхности (улыбается).

— Почему решили не продлевать контракт с Сергеем Кирьяковым?

— Соглашение было рассчитано до конца сезона. Дальше мы решили не продолжать сотрудничество.

— Чем он вас не устроил?

— Мы с ним сделали первый шаг, остались в премьер-лиге. Дальше уже нужно делать новый шаг, решать новые задачи. Поэтому сделаем ставку на другого тренера.

— Когда объявите его имя?

— К выходу игроков из отпуска с тренером определимся.

— Вели переговоры с Рашидом Рахимовым?

— Нет, не вели. В первый раз такое слышу.

— А не было желания позвать в «Арсенал» Дмитрия Аленичева? Все-таки не чужой для клуба человек.

— При всем уважении к Аленичеву, у меня другие мысли на счет нового главного тренера.

— Может быть, стоило оставить у руля команды Сергея Павлова?

— Зачем?

— Казалось, «Арсенал» при нем играл довольно бойко.

— Мне так не кажется. После того, как мы пришли в клуб, 14 игроков команду покинули. А новые и оставшиеся футболисты задачу выполнили, несмотря на то, что времени сыграться, было крайне мало. Значит, мы в них не ошиблись.

— Как относитесь к разговорам о том, что «Арсеналу» во многом повезло. «Спартак» приехал в Тулу расслабленным уже в ранге чемпиона.

— Никак не отношусь. «Спартак» выставил сильнейший состав, они хотели набрать 72 очка. Но нужно отталкиваться от себя. Мы очень хотели этой победы («Арсенал» победил — 3:0. — Прим. «СЭ») и добились нужного результата!

— Вы резко отреагировали на слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева о том, что теперь «Арсенал» может отдать «Спартаку» шесть очков в следующем чемпионате. Если ваша команда проиграет оба матча красно-белым, не боитесь, что пойдут всякие разговоры?

— Ни я, ни люди, работающие рядом со мной, никогда не будут играть в подобные игры. У меня нет времени слушать всякие непонятные разговоры. Если бы я это делал, не работал бы президентом клуба.

— То есть, намерены опять дать бой «Спартаку»?

— Да. Дадим бой. И не только «Спартаку», но и всем соперникам.

— По ходу сезона «Арсенал» не раз возмущался судейством…

— Сейчас не хочется вновь поднимать эту тему. Там есть свои руководители, они и должны разобраться, сделать свои выводы. Мы играем — нас судят. Да, порой эмоции захлестывают.

— Уже понятно, кто из игроков покинет команду?

— К 15 июня числу будет ясно.

— Бюджет клуба будет увеличен?

— Возможно. Я хотел бы поблагодарить губернатора Тульской области. Он переживает за команду, постоянно следит за ней, интересуется. Оказывает максимальную поддержку и помощь. Также очень благодарен нашему 12-му игроку — нашим дорогим болельщикам. По посещаемости мы входим в шестерку в России!

— Тогда какая задача будет стоять перед «Арсеналом» в предстоящем сезоне?

— Задача будет озвучена на совете директоров. Конечно же, будем поднимать планку выше.