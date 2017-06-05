Гурам Аджоев: В следующем сезоне дадим бой «Спартаку». И не только ему
Президент тульского «Арсенала» дал интервью «СЭ» по итогам сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Как оцените сезон для «Арсенала»?
— Перед нами стояла задача остаться в
— То есть, удовлетворены?
— Да.
— Но ведь могли и вылететь. В первом стыковом матче команда проиграла «Енисею»…
— Понятно, что было непросто. Но если ты не уверен, лучше не берись за дело. «Оренбург также хотел остаться в премьер-лиге., но в ней остались мы. Несмотря на то, что в нас, мало кто верил. Да и шансов у нас было меньше всех.
— Как восприняли слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова о том, что «Арсенал» играет очень прямолинейно…
— А как я должен реагировать? Ребята, «Арсенал» играет в
— Почему решили не продлевать контракт с Сергеем Кирьяковым?
— Соглашение было рассчитано до конца сезона. Дальше мы решили не продолжать сотрудничество.
— Чем он вас не устроил?
— Мы с ним сделали первый шаг, остались в
— Когда объявите его имя?
— К выходу игроков из отпуска с тренером определимся.
— Вели переговоры с Рашидом Рахимовым?
— Нет, не вели. В первый раз такое слышу.
— А не было желания позвать в «Арсенал» Дмитрия Аленичева?
— При всем уважении к Аленичеву, у меня другие мысли на счет нового главного тренера.
— Может быть, стоило оставить у руля команды Сергея Павлова?
— Зачем?
— Казалось, «Арсенал» при нем играл довольно бойко.
— Мне так не кажется. После того, как мы пришли в клуб, 14 игроков команду покинули. А новые и оставшиеся футболисты задачу выполнили, несмотря на то, что времени сыграться, было крайне мало. Значит, мы в них не ошиблись.
— Как относитесь к разговорам о том, что «Арсеналу» во многом повезло. «Спартак» приехал в Тулу расслабленным уже в ранге чемпиона.
— Никак не отношусь. «Спартак» выставил сильнейший состав, они хотели набрать 72 очка. Но нужно отталкиваться от себя. Мы очень хотели этой победы («Арсенал» победил — 3:0. — Прим. «СЭ») и добились нужного результата!
— Вы резко отреагировали на слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева о том, что теперь «Арсенал» может отдать «Спартаку» шесть очков в следующем чемпионате. Если ваша команда проиграет оба матча
— Ни я, ни люди, работающие рядом со мной, никогда не будут играть в подобные игры. У меня нет времени слушать всякие непонятные разговоры. Если бы я это делал, не работал бы президентом клуба.
— То есть, намерены опять дать бой «Спартаку»?
— Да. Дадим бой. И не только «Спартаку», но и всем соперникам.
— По ходу сезона «Арсенал» не раз возмущался судейством…
— Сейчас не хочется вновь поднимать эту тему. Там есть свои руководители, они и должны разобраться, сделать свои выводы. Мы играем — нас судят. Да, порой эмоции захлестывают.
— Уже понятно, кто из игроков покинет команду?
— К 15 июня числу будет ясно.
— Бюджет клуба будет увеличен?
— Возможно. Я хотел бы поблагодарить губернатора Тульской области. Он переживает за команду, постоянно следит за ней, интересуется. Оказывает максимальную поддержку и помощь. Также очень благодарен нашему 12-му игроку — нашим дорогим болельщикам. По посещаемости мы входим в шестерку в России!
— Тогда какая задача будет стоять перед «Арсеналом» в предстоящем сезоне?
— Задача будет озвучена на совете директоров. Конечно же, будем поднимать планку выше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter