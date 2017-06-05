Булыкин дал оценку выступлению ФК «Локомотив» в сезоне-2016/17 на совете директоров клуба
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал оценку выступлению команды в сезоне-2016/17 на заседании совета директоров клуба. Об этом он рассказал журналистам.
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Заседание прошло в понедельник в Москве, на нем обсуждались результаты «Локомотива» в сезона-2016/17.
«Меня просто пригласили на совет директоров, я там был в качестве эксперта, высказал свою оценку. Меня мало спрашивали, все решали без меня. Об итогах заседания надо спрашивать у Анатолия Мещерякова (председатель совета директоров “Локомотива” — Прим. ТАСС)», — сказал Булыкин.
«Локомотив» под руководством главного тренера Юрия Семина в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в национальном чемпионате занял восьмое место.
Семин ранее сообщил ТАСС, что его работа на заседании совета директоров не обсуждалась.
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