Перед «Уралом» поставлена задача занять в сезоне-2017/18 место не ниже десятого
Совет директоров «Урала» на сегодняшнем заседании поставил перед командой задачу занять место не ниже 10-го среди команд
Премьер-Лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России.
Также совет директоров поддержал появление в структуре клуба ещё одной профессиональной команды — «Урала-2» — и её вступление в ПФЛ, где дублёры «Урала» стартуют уже этим летом. Как сообщает официальный сайт уральского клуба, обсуждались и вопросы развития
В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РФПЛ и дошёл до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву» (0:2).
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