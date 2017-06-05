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5 июня 2017, 16:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Перед «Уралом» поставлена задача занять в сезоне-2017/18 место не ниже десятого

Совет директоров «Урала» на сегодняшнем заседании поставил перед командой задачу занять место не ниже 10-го среди команд Премьер-Лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России.

Также совет директоров поддержал появление в структуре клуба ещё одной профессиональной команды — «Урала-2» — и её вступление в ПФЛ, где дублёры «Урала» стартуют уже этим летом. Как сообщает официальный сайт уральского клуба, обсуждались и вопросы развития детско-юношеской спортивной школы клуба.

В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РФПЛ и дошёл до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву» (0:2).

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба «Урал» на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей. Такое решение было принято в понедельник на совете директоров «Урала», сообщил ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.
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