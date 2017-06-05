Перед «Уралом» поставлена задача занять в сезоне-2017/18 место не ниже десятого

Также совет директоров поддержал появление в структуре клуба ещё одной профессиональной команды — «Урала-2» — и её вступление в ПФЛ, где дублёры «Урала» стартуют уже этим летом. Как сообщает официальный сайт уральского клуба, обсуждались и вопросы развития детско-юношеской спортивной школы клуба.

В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в РФПЛ и дошёл до финала Кубка России, где уступил «Локомотиву» (0:2).