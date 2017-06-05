Совет директоров «Локо» оставил Семина главным тренером
Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что главный тренер Юрий Семин останется на своем посту, передает корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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— Остается ли Семин? Все на местах, — отметил Бабаев.
70-летний специалист вернулся на пост наставника «Локо» в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год.
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