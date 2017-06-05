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5 июня 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Совет директоров «Локо» оставил Семина главным тренером

Член совета директоров «Локомотива» Салман Бабаев сообщил, что главный тренер Юрий Семин останется на своем посту, передает корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.

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— Остается ли Семин? Все на местах, — отметил Бабаев.

70-летний специалист вернулся на пост наставника «Локо» в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год. Красно-зеленые в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок страны.

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Новости Премьер-лиги

Семин заявил, что его будущее в ФК «Локомотив» на совете директоров не обсуждалось

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Будущее главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина в футбольном клубе на заседании совета директоров не обсуждалось. Об этом он сообщил ТАСС в телефонном разговоре.
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