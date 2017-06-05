Совет директоров «Локо» оставил Семина главным тренером

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— Остается ли Семин? Все на местах, — отметил Бабаев.

70-летний специалист вернулся на пост наставника «Локо» в конце августа 2016 года, подписав контракт сроком на один год. Красно-зеленые в минувшем сезоне заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России и выиграли Кубок страны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Семин первым убежал с совета директоров "Локо". "Решения? А какие могут быть решения?" <a href="https://t.co/pzIDIFteQR">pic.twitter.com/pzIDIFteQR</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/871704028333342720">5 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>