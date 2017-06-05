Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29983969/
5 июня 2017, 16:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хавбек «Шанхай Шэньхуа» Гуарин интересен «Зениту»

Обновлено: 16:29
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Фредди Гуарин попал в сферу интересов «Зенита».

В команде 30-летнего колумбийца хочет видеть новый главный тренер Роберто Манчини. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Наставник «Зенита» хорошо знаком с Гуарином по работе в миланском «Интере». По данным источника, на следующей неделе стороны должны провести переговоры. На трансферном рынке Гуарин, чей контракт истекает 30 декабря этого года, оценивается в € 6,5 млн.

Также «Зенит» следит за полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото