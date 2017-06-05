Хавбек «Шанхай Шэньхуа» Гуарин интересен «Зениту»

В команде 30-летнего колумбийца хочет видеть новый главный тренер Роберто Манчини. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Наставник «Зенита» хорошо знаком с Гуарином по работе в миланском «Интере». По данным источника, на следующей неделе стороны должны провести переговоры. На трансферном рынке Гуарин, чей контракт истекает 30 декабря этого года, оценивается в € 6,5 млн.

Также «Зенит» следит за полузащитником «Ромы» Леандро Паредесом.