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5 июня 2017, 16:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Бюджет ФК «Урал» на следующий сезон составит 900 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба «Урал» на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей. Такое решение было принято в понедельник на совете директоров «Урала», сообщил ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

Треть из них выделит правительство Свердловской области остальные средства поступят от спонсоров — группы компаний Ренова и Трубной металлургической компании. Увеличить
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«Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров — группы компаний «Ренова» и «Трубной металлургической компании», — сказал Медведевских.

В завершившемся сезоне «Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 30 очков.

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