Бюджет ФК «Урал» на следующий сезон составит 900 млн рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба «Урал» на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей. Такое решение было принято в понедельник на совете директоров «Урала», сообщил ТАСС
пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.
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«Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров — группы компаний «Ренова» и «Трубной металлургической компании», — сказал Медведевских.
В завершившемся сезоне «Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 30 очков.
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