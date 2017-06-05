Бюджет ФК «Урал» на следующий сезон составит 900 млн рублей

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«Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров — группы компаний «Ренова» и «Трубной металлургической компании», — сказал Медведевских.

В завершившемся сезоне «Урал» занял 11-е место в чемпионате России, набрав 30 очков.