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5 июня 2017, 16:01 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин заявил, что его будущее в ФК «Локомотив» на совете директоров не обсуждалось

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Будущее главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина в футбольном клубе на заседании совета директоров не обсуждалось. Об этом он сообщил ТАСС в телефонном разговоре.

Семин в четвертый раз в карьере возглавил «Локомотив» в августе 2016 года, подписав однолетний контракт. Заседание совета директоров «Локомотива» проходит в понедельник в Москве. Семин покинул мероприятие досрочно.

«На встрече никаких решений принято не было. Мы подвели итоги прошлого сезона и обсудили будущее клуба», — сообщил Семин.

На вопрос о том, какую оценку поставило руководство клубу за проведенный сезон, 70-летний специалист ответил: «А вы как думаете? Команда вышла в Лигу Европы, она выполнила задачу или нет?».

В понедельник портал championat.com сообщил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подпишет с клубом новый четырехлетний контракт.

«Относительно Миранчука тоже пока ничего сказать не могу. Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в клубе, сегодня этот вопрос не обсуждался», — сказал Семин.

В минувшем сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка России и получили право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России сезона-2016/17 клуб занял восьмое место. Семин возглавлял «Локомотив» в 1986—1990, 1992−2005, 2009−2010 годах.

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